Ida y vuelta

PISCIS POTENCIADO

Hola Kirón. Soy Alfredo, nacido 11 marzo 1956 a las 18.30 hs ¿Por qué todos mis asuntos sentimentales terminan mal o ni siquiera se concretan? El último episodio fue con una mujer 34 años más joven que yo. Gracias x tu atención, Kiron.

Hola Alfredo. Tenés Sol y Luna en Piscis, el signo de la sensibilidad, de la empatía y también el de la dependencia emocional. Con Sol y Luna en el signo diría que sos un Piscis potenciado. Lo que sucede es que tu Ascendente, es decir tus pruebas de vida, tu destino, tu camino en la tierra está en Virgo, exactamente el opuesto a Piscis. Como, además, el Sol y la Luna están en Casa VII, la de la pareja, es probable que toda la vida hayas estado en función de la otra persona, en un cierto estado de simbiosis emocional que llevó a que tus deseos, tus necesidades y tu identidad estuviesen “borradas”. Virgo, el Ascendente, es un signo de Tierra, objetivo, práctico, ordenado y en los afectos algo esquivo y solitario. No es que tengas que estar solo, sino que tenés que saber estar bien con vos mismo sin necesitar depender emocionalmente de nadie y una vez que lo consigas, ahí sí, elegir la mejor compañía en función de quién sos y qué deseás. Astrológicamente a mediados del año que viene será un buen momento para encontrarte con tu mitad pero aprovechá estos meses para estar a gusto con vos mismo. Un cariño. Kirón

MARCHA ATRÁS

Hola soy Alicia. Nací el 25/03/1972, estoy casada y tengo 4 hijos hermosos. Quería consultar por qué todo marcha para atrás en mí vida. Gracias. Alicia

Hola Alicia. Sos de Aries con Luna en Leo. Doble Fuego. Pura energía, pura vitalidad y deseo. Júpiter, un planeta que todo lo expande y lo enciende, está ahora sobre tu Sol. No sé tu Ascendente porque no me diste tu hora de nacimiento pero… ¿realmente todo está para atrás? ¿no será que tu realidad actual, es decir tu familia, tu trabajo, tus amistades, tu mundo en general es poco estimulante para esa explosión interna que tenés actualmente? Mi mejor consejo es que empieces algo nuevo, que te arriesgues, que te aventures, que explores, que dejes que el corazón y las ganas te guíen. Ni la razón ni el sentido común ni la conveniencia. Las ganas. De ahí en más tu creatividad empezará a florecer porque esa es tu esencia. Mucha suerte. Kirón

Para conectarse con Kirón escribir a kiron.astros@facebook.com o astrokiron@hotmail.com.