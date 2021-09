Ida y vuelta

CREATIVIDAD Y ESTABILIDAD

Querida Kir贸n. Nac铆 el 17/12/74 a las 9:05 am. Estoy econ贸micamente muy complicada y quer铆a saber si es algo temporal o definitivo. Tengo constantes altibajos laborales y ya no me quedan fuerzas para fracasar. Mis proyectos suelen ser buenos, enseguida la gente los acompa帽a y cuando todo va bien鈥 se derrumba. Explicame. Gracias. Nora

Hola Nora, sos sagitariana y por lo tanto pasional, idealista, adem谩s en ese signo ten茅s otros varios planetas. La Luna y el Ascendente, por su parte, est谩n en Acuario. Te dir铆a que para vos la libertad es vital, tan importante como respirar. Intelectualmente est谩s m谩s que dotada y seguramente tu forma de ser desoriente a veces a los dem谩s. La cuesti贸n es que tu Ascendente no marca un destino de 茅xitos sino un destino de b煤squeda y cambios. Es probable que vos misma generes un corte una vez que obten茅s lo que buscabas. La mayor estabilidad, en tu caso, es la creatividad permanente. Un beso fuerte. Kir贸n

AVENTURA

Kir贸n. Vengo de una temporada extra帽a. Todo empez贸 con el coronavirus que me dej贸 viuda. Fue horrible. Pero ahora un novio de la infancia volvi贸. Est谩 casado, eso me frena. Pero nos atraemos. A fin de a帽o la empresa probablemente nos env铆e a hacer un curso de formaci贸n a otra sede y si llegamos a estar en el mismo grupo tal vez acepte tener una aventura con 茅l. Nac铆 el 28 de enero de 1966, a la 1.30. Am. Tania

Hola Tania. Sos de Acuario, con Luna en Aries y Ascendente en Escorpio. Vivaz, arremetedora, audaz. El destino te pone en contacto con las emociones profundas y el lado oscuro, secreto, prohibido de la vida. J煤piter a fin de a帽o estar谩 pr贸ximo a tu Casa V. el sector de los romances. Dir铆a que te dejes adorar y que no planifiques, llegado ese momento tu primer impulso ser谩 el que te va a conducir. Adem谩s el deseo, la pasi贸n, son emociones a las que precis谩s entregarte. Mucha suerte. Kir贸n

