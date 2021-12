Ida y vuelta

¿CÓMO PUEDO AYUDARLOS?

Hola Kirón. Nací el 4 de octubre de 1947 a las 11 pm. Estoy atravesando como una crisis familiar con mis hijos. Celos entre ellos, no cortan el cordón umbilical y ya son grandes. Quizás fui demasiado sobreprotectora. Gracias por ayudarme a ver cómo puedo ayudarlos sin conflicto. Y si podré superar esto el nuevo año. Inés

Hola Inés. Sos de Libra, con Luna y Ascendente en Géminis. Triple Aire, y por lo tanto una persona muy inteligente, divertida, sociable, comprensiva aunque a veces emocionalmente pongas bastante distancia. Libra detesta el conflicto, quiere que todos sean amables y educados, que mantengan las buenas formas aunque tengan problemas entre sí y probablemente eso es lo que te molesta. Sospecho que problemas hubo siempre, sólo que ahora se hacen evidentes. No niegues la crisis es mi primer consejo. El segundo es que pidas ayuda. Tal vez una terapia familiar te ayude a poner límites, a no ser permisiva ni sobreprotectora, a cuidarte… porque si no te cuidás difícilmente puedas cuidar a otros y, además, hay un momento en la vida en la que los hijos tienen que crecer. Te deseo lo mejor, que lo superen. Un cariño. Kirón

SALIR DEL TÚNEL

Hola Kirón ¿Podrías decirme cuál es mi ascendente y en qué signo tengo la luna? Nací el 28 de diciembre de 1969, a las 14.07, en Capital Federal. Te deseo felices fiestas. Desde ya, muchas gracias. Diego

Hola Diego. Sos un capricorniano bastante contenido emocionalmente, estable, responsable, analítico y batallador. Se debe a que tenés la Luna en Virgo y el Ascendente en Aries. El año que viene, a mediados de año, vas a estar mejor que nunca, después de una serie de revelaciones a nivel emocional. Será como salir de un túnel algo oscuro. Suerte. Kirón

