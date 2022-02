Ida y vuelta

AÑO REPARADOR

Querida Kirón: En primer lugar quiero agradecerte tu respuesta del año pasado cuando estaba atravesando el duelo por tres pérdidas familiares. Fue muy cálido y acertado. Mañana 20/02, es mi cumpleaños y me gustaría saber como va a ser mi año en lo afectivo. Nací el 20/02/1948, a las 4:00 a.m. Soy de Piscis, con Luna en Géminis y Ascendente en Capricornio. Te agradezco como siempre tu generosidad. Un abrazo. Catalina.

Hola Catalina. Espero que haya sido un lindo cumpleaños. El año promete. Es que Júpiter, el planeta de la expansión y la suerte, el segundo Sol según los antiguos astrólogos, está sobre tu propio Sol hasta mayo y luego, nuevamente, en noviembre y diciembre. En esas fechas vas a estar muy acompañada, inquieta, contenta, bastante liberada de la carga de tu Ascendente en Capricornio, más conectada con la esencia despreocupada, movediza y alegre de tu Luna en Géminis. El resto de los meses del año, de junio a octubre, centrada en cuestiones familiares. Tal vez el dinero no abunde o algunos problemitas de salud empañen un poco el clima de fiesta, pero vas a estar muy bien, será un año reparador. Te mando un cariño. Kirón

SALUD Y DINERO

Nací el 6 de octubre de 1953 quiero saber de mi salud y la parte económica. Gracias. Carmen

Hola Carmen. Sos de Libra y tenés la Luna en Virgo. Al no saber tu hora de nacimiento no puedo calcular el Ascendente, pero sí puedo decirte que sos analítica, inteligente, diplomática, a veces algo introvertida y algo frágil en temas de salud ya que Libra no resiste grandes esfuerzos y Virgo se preocupa demasiado. Actualmente y hasta mayo Júpiter está frente a tu Luna y, por lo tanto, no es una etapa del todo buena en materia de afectos. O tal vez no sea decididamente negativa pero sí de cierta tensión. Pero de junio a noviembre no sólo vas a sentirte relajada sino, además, con mucha energía. Algo que también te va a pasar el año que viene. Y en esas mismas fechas el dinero va a rendir más. Buen ciclo, en general. Un cariño. Kirón

