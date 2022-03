Ida y vuelta

Pantallazo

Hola Kiron. Soy Patricia, del 9/10/62 nacida en Comodoro Rivadavia. Sol en Libra , Luna y Ascendente en Acuario. Quería me dieras x favor un pantallazo de cómo viene este año para mí. Gracias. Saludos. Patricia

Hola Patricia. Vamos a analizar el tránsito de dos grandes planetas a tu carta y de esa manera valorar tus momentos del año. Saturno, el de las dificultades, el que te ayuda a madurar pero te suele poner pruebas de vida a cada paso, está todo el año en Acuario. Digamos que no va a ser una etapa livianita, tenés que asumir compromisos, sostener, esperar… El otro planeta que puede ir alivianando el día a día es Júpiter, que sobre todo de mayo a octubre facilita, ilumina y libera. En síntesis: desafíos a montones, con auxilio planetario en vista. Beso y suerte. Kirón

Faltó dinero en casa

Hola Kirón, soy Silvia del 2/10/47 a las 11:30. Me faltó dinero de mi casa, quiero saber si me lo robaron o lo guardé y no lo encuentro. Espero tu respuesta. Besos. Silvia

Hola Silvia. Difícil es decirlo. En general tanto para perder algo como para ser engañado o estafado se miran los tránsitos del planeta Neptuno. Ese planeta está en el ámbito de tu hogar, la casa IV, así que yo seguiría buscando por todos los rincones. Sos Libra, con Luna en Tauro y Ascendente en

Capricornio y vas a estar algo ansiosa entre mayo y octubre. Ojalá lo encuentres. Abrazo. Kirón

