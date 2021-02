Ida y vuelta

Necesito aire

Nací en Mar del Plata el 15 de octubre de 1979. Soy libriana con Ascendente en Géminis y como te imaginarás por mis astros, me encanta leer, estudiar y viajar. El año pasado fue horrible pero si todo sale bien a fin de este año viajo a Ámsterdam a visitar a mi único hijo ¿Podré hacerlo? Necesito aire, me ahogo en esta ciudad. Un beso. Flavia

Hola Flavia. Si algo hay en tu carta es Aire, ese entusiasmo geminiano que te hace querer leer, estudiar, leer, viajar y conocer. La asfixia coincidió con muchos planetas en Capricornio, algo que quedó atrás. Si podés viajar para las vacaciones de invierno, vas a tener tránsitos divinos. Ir y venir es tu destino, nunca lo olvides. Un beso. Kirón

Hola Kirón. Soy Nani, leo siempre tu columna en La Nación y me parece genial. Me gustaría saber algo más de mí y qué me depara el resto del 2021. Soy Sagitario, nací el 30 de Noviembre de 1971, a las 08:00 am. Desde ya mis gracias y un saludo cariñoso. Nani

Hola Nani. Sos una sagitariana bastante terrenal, ya que tenés la Luna en Tauro y el Ascendente en Capricornio, así que lo tuyo es una lucha entre el deseo y el deber, entre la pasión y la razón, entre el idealismo y la realidad. Estás sentando las bases de tu vida, después de un cambio esencial en el 2020. Este 2021 vas a resolver temas de dinero, va ser lo mejor de esta etapa que en todo sentido será positiva. Un cariño. Kirón

