Ida y vuelta

INCRÉDULA

¿Hola cómo estás? Acabo de descubrirte en una nota de La Nación ¿Podrías decirme algo respecto a cómo estoy astralmente? Tengo un expediente laboral que esta trabado desde el 2017, beneficioso para mí, pero no avanza. No tengo pareja desde hace ya 4 años. Soy del 11/03/1956. Piscis con Ascendente en Escorpio y la Luna en Piscis, mucha emocionalidad e incrédula ¿Podrías aportarme algo?

Muchas gracias. Saludos desde Tucumán. María Elena

Hola María Elena. Doble Piscis con Ascendente en Escorpio te obliga a ser un poco más dura, desconfiada y escéptica que una Piscis clásica, es que ver el lado oscuro de la existencia y de la gente forma parte de tu aprendizaje. Este año vas a estar casi todo el año resolviendo temas familiares, de vivienda, puede que también profesionales, pero es una etapa más bien íntima, de plantearte qué te hace sentir segura y qué no. Ya en diciembre cambiará el enfoque, vas a “soltarte” más, a divertirte, y probablemente a tener un romance. Lo del expediente no creo que se resuelva este año, probablemente el próximo cuando esté Júpiter en Piscis. Espero haberte aportado algo. Un beso. Kirón

PROTEGIDA

Hola Kirón. Nací el 13 de enero 1965 a las 12.30 hs. Me gustaría que me digas para este año que me depara el destino ya que me preocupa mi salud y mi falta de compañero de vida. Gracias. Claudia

Hola Claudia. Sos de Capricornio, con Luna en Tauro y Ascendente en Libra. Supongo que venís de una etapa dura, ya que muchos planetas en Capricornio deben haber impactado en tu destino el año pasado. Actualmente todo señala apertura, mejoría, disfrute y algún amor que te haga sonreír y te levate la autoestima. Tenés una carta muy armónica, con bendiciones celestes y eso quiere decir que estás protegida. Ahora y siempre. Ojalá sea un gran año. Cariño. Kirón

