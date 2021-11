Ida y vuelta

Hola Kirón como estás, te consulto por mi hijo. Nació el 15 de junio de 1988. Ha progresado bien en su trabajo pero lo veo muy en crisis, supongo que todo se combina: la pandemia, la situación económica, emocional y si bien está en pareja, lo veo aún muy dependiente de sus padres, Teniendo a veces una relación conflictiva. Todo lo quiere en el momento y no sabe esperar. Está antisociable y le cuesta aceptar la forma de ser de los demás ¿Podrías orientarme en decirme cómo ayudarlo sin estar en conflicto y qué le depara este 2022? Gracias siempre por tus sabios consejos. Cariños. María

Hola María. Tu hijo es de Géminis con Luna en Cáncer, un poco “lunático”, es decir cambiante, caprichoso, sensible pero muy afectuoso y leal. Tiene frente a su Sol y a su Luna dos planetas duros, que son difíciles de conciliar: Urano y Saturno. Digamos que oscila entre no querer compromisos, ataduras, consejos ni demandas o ser muy conservador y formal. Al no saber su hora de nacimiento no puedo decirte su Ascendente

Para conectarse con Kirón escribir a:

kiron.astros@facebook.com

astrokiron@hotmail.com