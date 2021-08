Ida y vuelta

Solito

Estimada Kiron: nací el 5 de septiembre de 1935. Me quedé solito hace unos meses. De salud no me puedo quejar pero los hijos viven lejos y la verdad me cuesta todo bastante. Si tiene una palabra de aliento se lo voy a agradecer. La saludo muy atentamente. Javier

Hola Javier. Tenés Sol en Virgo y Luna en Sagitario. Aunque Virgo es algo introvertido, mása bien con perfil de “solterón”, la Luna modifica esa tendencia y te ayuda a ver el medio vaso lleno, a no deprimirte, a creer, a seguir, a correr algún riesgo y a ilusionarte con posibles aventuras. Sos arriesgado y optimista así que probablemente avances, tenés mucho aún por descubrir del mundo y tal vez alguna amiga pueda alegrarte el corazón. Dudo que sigas solito mucho tiempo. Un abrazo grande. Kirón

Jubilada y liberada

Hola Kiron, nací el 25 de junio de 1955 a las 04.10 min. Me jubilé después de atrasarlo muchos años. Estoy liberada pero me siento rara ¿Me irá bien? Te leo con ansiedad. Un beso y gracias. Norita

Hola Norita. Sos canceriana, tenés la Luna e Virgo y el Ascendente en Tauro. Los tres signos son más bien estables, tranquilos, buscan seguridad y pertenencia. Tal vez el Ascendente señala que lo económico nunca fue para vos un tema fácil, que te costó ahorrar como para tener un buen pasar y por eso demoraste en jubilarte y estás preocupada. Pero el Ascendente es también el signo del placer, el que necesita disfrutar de la naturaleza, la belleza, el amor, el bienestar… No dejes que los pensamientos obsesivos de la Luna en Virgo te asusten. Todo saldrá serenamente bien. Un cariño grande. Kirón

