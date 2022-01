Ida y vuelta

ARIES Y MONO

¡Hola Kiron! Soy Pamela nacida el 14/04/1980 en ciudad de Buenos Aires, Argentina. Signo zodiacal Aries y signo chino mono. Quisiera si me podrías decir mi horóscopo por favor sobre todo en lo que es trabajo, amor, hogar y salud. Muchísimas gracias siempre te leo saludos.

Hola Pamela. De astrología china no voy a responderte pero sí puedo decirte que no sólo tu Sol es de Aries sino también tu Luna. Siempre a toda velocidad, puro deseo, pura acción, con el condimento de un gran trígono en tu mapa entre bel Sol, Neptuno, Marte y el Nodo que te hace más sensible y perceptiva que el promedio de la gente de tu signo. El 2022 va a ser un año fundamental para vos porque Júpiter entrará en Aries en unos pocos meses y todo aquello que hoy en tu vida está frenado o avanza lento va a precipitarse. Y todo es todo. Dejate llevar por el impulso y te irá bien. Va a ser un gran momento. Un abrazo y gracias por acompañarme cada domingo. Kirón

BLANQUITA

Hola Kirón. Soy Blanquita. Tengo diez años y mi abuela me lee siempre tu astrología. Quiero ser doctora, como mi tía Marta. Nací el 5 de enero del 2012 a las tres de la tarde. Un beso grande. Blanquita

Hola Blanquita ¡Podés ser lo que quieras! Tenés mucha fuerza porque tu Sol está al lado de Plutón. Y sos estudiosa gracias a que ese mismo Sol está en Casa IX y a que tu curiosa Luna está en Géminis. Sospecho que vas a estudiar más de una carrera, que vas a viajar, tal vez a escribir y a enseñar… El Ascendente está en Tauro, así que mi mejor consejo es que no te apures y que disfrutes de tu vida que será hermosa. Un beso a vos y otro a la abuela. Kirón

