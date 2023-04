Ida y vuelta

escuchar

ELEFANTE PLANETARIO

Hola Kirón, mi nombre es Alberto, nací el 12 de noviembre de 1961 a las 18,55 hs y soy ascendente en Tauro. Sigo tus columnas semanales en La Nación y en general reflejan con certeza los vaivenes que estoy atravesando.

En agosto del año pasado perdí mi empleo y siento que desde ese momento tengo un elefante planetario encima que me bloquea e impide salir adelante, a pesar de ver algunas luces que nunca terminan de concretarse, es por ello que estoy muy preocupado porque no sé dónde podré encontrar un empleo a esta edad, a veces no sé de dónde saco fortalezas, pero todavía tengo fuerzas y esperanzas

Qué me puedes decir viendo mi carta natal con respecto al resto del año.

Te agradezco desde ya tu respuesta a este momento de fragilidad e inseguridad que estoy viviendo.

Un cordial saludo. Alberto

Hola Alberto. Ayer a la noche terminé de ver la película “La Ballena” y tu elefante planetario me hizo acordar a la metáfora del guion con una feliz diferencia: ¡que -a diferencia del protagonista- tenés fuerzas y esperanza! O sea, ganas de vivir. Eso es lo primero Alberto, el espíritu. Veamos qué dicen las estrellas al respecto. Sos de Escorpio, con Luna en Capricornio y Ascendente en Tauro. Muy intenso, aunque esa intensidad quede oculta por una apariencia distante, es tu manera de evitar que te lastimen, sobre todo porque de algún modo tuviste una infancia dura, o de abandonos o de excesivas responsabilidades. Y tu destino te pide que compartas, que te dejes llevar que busques afecto, ternura, seguridad y estabilidad en la pareja. Hay varios elefantes planetarios que están ocultándote el sol. Uno es Urano frente a tu Sol, una fuerza que es como un terremoto sobre la identidad. Trae cambios y hay que cambiar. El otro es Júpiter en tu Casa 12, algo así como navegar sin brújula. Pero en unos meses empieza el alivio. Te diría que entre julio y octubre vas a tener una buena racha, después varios meses de leve incertidumbre y ya en marzo del año que viene el elefante planetario se va. Dejate ayudar. Hay gente dispuesta a hacerlo. Mientras haya ganas todo se va a encaminar. Mis mejores deseos. Kirón

Para conectarse con Kirón escribir a kiron.astros@facebook.com o astrokiron@hotmail.com