Ida y vuelta

Silencio que ensordece

¡Hola Kirón! Mi nombre es Ana y soy del 22/02/91, nací a las 12:40. No sé si realmente leerás esto y si incluso obtendré una respuesta de tu parte pero mi lema es: Si no lo intentamos, nunca lo sabremos... como el “no” ya lo tenemos, hay que salir a buscar siempre el “sí”. Ojalá encuentres un momento para poder responderme y si no, no hay problema, lo entiendo! Te escribo para consultarte por dos temas: el primero es que decidí irme a vivir a España el año que viene pero mi mayor miedo es irme y que no consiga trabajo teniendo que volverme acá para tampoco conseguir de nuevo ¿Cómo ves ese aspecto? Es mi sueño desde que soy adolescente, irme, y acá no siento poder crecer más y llevar la vida que quiero (viajar y recorrer el mundo.) Mi segunda consulta tiene que ver con el hecho de que el año pasado mi pareja con quien convivía hace más de cinco años decidió separarse, desde ahí vivo sola y sufro mucho la soledad, temiendo no volver a encontrar el amor, cuando encontrar un compañero de vida y casarme fue siempre mi otro gran sueño. Además, desde entonces no logro salir de la angustia y tristeza a pesar de que hago terapia. Me cuesta convivir conmigo misma y los momentos en silencio me resultan (ensordecedores) ¿Qué podés decirme sobre mis energías en el amor y sobre mi salud mental? Desde ya, te deseo un muy buen día. Gracias por tu tiempo. Ana

Hola Ana. Te cuento que sos de Piscis, con Luna en Géminis y Ascendente en Tauro. Inestable en esencia pero con un destino que te pide echar raíces, asentarte, ir ganando seguridad. Cuando uno cambia de país, cambia el Ascendente, que en tu caso pasaría a ser Cáncer, el de la familia y el hogar. Tal vez allá logres ese compañero de vida que anhelás. Tus energías en el amor son buenas, tal vez seas tan “amiguera” de tus parejas que el vínculo íntimo se pierda un poco, pero sos afectuosa, divertida, comunicativa y compañera… ¡ya llegará un amor a tu medida! El silencio que ensordece se debe a tu Luna en Géminis que necesita ruido, gente y charla como sinónimo de afecto, como anclaje de seguridad. Y nada en tu carta natal nos da ni un indicio de salud mental, tal vez la melancolía de Piscis, el sensible del zodíaco te haga dudar. Creo que el cambio sería bueno, pero tanto aquí como allá tu carta está llena de promesas. Una vez que pases el duelo todo se encaminará. Te mando un cariño. Kirón

Cuál es mi signo

Hola Kirón. Cumplí el 22 de mayo 20 años, nací a las 6 de la mañana. Quiero saber si soy de Géminis porque a veces me dicen que no. Gracias. Muy lindo tu horóscopo. Mara

Hola Mara. Sos de Géminis, a 1 grado del signo. Con Luna en Capricornio y Ascendente en Tauro. Lo que pasa es que sos de Aire pero con varios planetas de Tierra que te hacen más conservadora, estable y concreta que una geminiana clásica. Va a ser un gran año para la amistad, los grupos y también el estudio. Un año feliz. Abrazo. Kirón

