Ida y vuelta

CRUZ CÓSMICA

Hola Kirón, como te cuento, soy de Leo, 6 agosto 1965, nacida a las 13:05 pm Rosario, Argentina. Soy de Leo en casa 9, pero tengo una Gran Cruz en signos mutables, con todos los planetas (Luna, Ascendente; Saturno; Venus, Plutón, Urano, Júpiter)y sectores de mi vida mal aspectados. La verdad, sería complicado relatar los años que ya llevo viviendo situaciones durísimas de vida en casi todos los aspectos. Hay muchos momentos en que creo que no resistiré mi Carta natal, porque es como una carrera de obstáculos permanentes y cuando pareciera que hay una luz lejos, lejos en el túnel oscuro y angosto, zás, de golpe, se pincha todo. Ahora estoy nuevamente viviendo fuera de Argentina, luego de la muerte intempestiva de mi hermano mayor, y situaciones muy desagradables con mi casi nula familia. Digamos que soy sola en la vida. Con todo en cuadratura y oposición en mi carta, salvo el Sol, y como ya tengo años y estoy bastante cansada, básicamente quería saber si encontraré trabajo en algún lugar del mundo pronto y si hay posibilidades con mi carta de encontrar un buen amor, compañero, porque he estado la mayor parte de mi vida sola, he amado mucho y sufrido muchas decepciones y situaciones de traición humana en muchos ámbitos. Soy resiliente, pero muchas veces, mi espíritu y mi cuerpo… no dan más. Mi carta es dura, mi pregunta es básicamente por TRABAJO, porque no tengo a nadie y si hay posibilidad de pareja en algún momento. Muchas Gracias Kirón. Abrazo. Andrea (Cruz Cósmica)

Hola Andrea. Ante todo, gracias por tu confianza, no es fácil hablar de dolores, decepciones y traiciones, ni de hacerlo con esperanza. Lo primero que quiero decirte es que la dureza de los aspectos planetarios muchas veces, al menos en mi experiencia, dan riqueza y profundidad a la vida, las pruebas no sólo enseñan sino que… dan cierto arte al espíritu. La Luna en Sagitario siempre te va a “salvar”, aunque esté en Casa XII con Neptuno y te haga hipersensible, es una campanita en la tiniebla. El año que viene llega con trabajo gracias a Júpiter en tu VI. Buen año para hacer ajustes en salud, ser ordenada y ocuparte de trámites que dejaste a mitad de camino. Un año para ser laboriosa, organizada y solidaria. El año que posibilita amor, compañía, unión, es el 2024. Tratá de llegar a ese momento limpia de sombras del pasado. Buscá ayuda de ser necesario pero un poco de fe es importante para la vida. A veces la felicidad está donde uno menos espera. Ojalá sea tu caso y logres llevar sin peso esa cruz. Abrazo grande. Kirón

ESTAR DE A DOS

Hola me llamo Víctor nací el 1 de octubre del 1986 soy de Libra nací a las 1 y 17 de la madrugada quería saber cómo me va a ir en el amor este año o a comienzo del otro año. Víctor

Hola Víctor. Sos de Libra, con Luna en Virgo y Ascendente en Géminis. Tu parte libriana desea compañía, compartir, pero Virgo es un signo solitario, tímido y puede que esa faceta tuya atente a veces contra lo que tanto deseás, cuando conocés a alguien. Como tu Ascendente reclama también socializar, compartir (Libra y Géminis son signos dobles, de estar “de a dos”)creo que vas a encontrar seguramente esa mitad que anhelás. El año que viene va a ser bueno para la amistad, los grupos, el romance. Calculo que la pareja estable llegará a fines del 2024 o comienzos del 2025. Tenés mucho para hacer y disfrutar en el camino. Abrazo. Kirón

