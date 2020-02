Tu Ywin Taung, uno de los templos en la zona de Bagan Crédito: UNESCO

La difusión de un vídeo pornográfico filmado en un templo budista de Bagan, en Birmania, provocó indignación en la población del sudeste asiático, que considera a ese lugar como sagrado.

El vídeo tiene un duración de 12 minutos y es protagonizado por una pareja de italianos de 23 años, con piercings y tatuajes, que muestra sus relaciones sexuales frente a uno de los templos de Bagan. Fue publicado en el sitio PornHub y hasta anoche, había sido reproducido más de 250.000 veces, aunque recibió más del doble de "no me gusta" que de "me gusta".

Los imponentes templos de Bagan, Birmania Crédito: Shutterstock

El presidente de la Asociación de Operadores Turísticos de Birmania, Myo Yee, mencionó que el escándalo es particularmente malo para un sector ya afectado por la epidemia del coronavirus. "Es un momento difícil para nosotros porque pocos turistas vienen", afirmó en diálogo con AFP.

Por su parte, el director general de la agencia de viajes New Fantastic Asia, Tun Tun Naing, cuestionó la seguridad del sitio, ya que le parece inconcebible que alguien pudiera grabar un video de estas características en ese lugar sin que nadie se diera cuenta.

Patrimonio de la Humanidad

Bagan es considerado el complejo religioso más grande del mundo por sus 4446 templos budistas, que fueron construidos entre los siglos XI y XIII. Se ubican en Birmania, el país del sudeste asiático que limita con la India, Bangladés, China, Laos y Tailandia. El año pasado, los templan han sido reconocidos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.