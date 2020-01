Indignante: escribieron un mensaje sobre el vientre de su bebé con marcador

La guadería eligió escribir el mensaje sobre el vientre del pequeño Crédito: Facebook: Heather Chisum

28 de enero de 2020

Cuando Heather Chisum vio el vientre de su hijo Milo no lo pudo creer: allí, sobre su estómago, personal de la guardería donde lleva al pequeño había escrito un mensaje con marcador: "Mamá, no tengo pañales".

La mujer, que también es madre de otro chico, llevó su indignación a las redes sociales. "Necesito opiniones. ¿Estoy en lo cierto al estar furiosa por esto? ¿O estoy exagerando? Realmente necesito sus opiniones, chicos, porque estoy a punto de irrumpir en esta guardería mañana por la mañana y decir algunas cosas", escribió en Facebook.

Aparentemente, la decisión de usar al bebé como anotador surgió luego de que la madre obviara la lectura de un informe que la guardería le mandó. "Supongo que ayer escribieron en su informe que necesita pañales, y no pude ver eso -dijo-. Soy una madre soltera con trabajo a tiempo completo y dos niños pequeños, demándenme por no leer el informe cada día".

La indignación solo empeoró cuando Chisum quiso borrar el mensaje y descubrió que había sido escrito con marcador permanente. "Lo he fregado con varias toallitas húmedas y no sale -admitió-. Tenía planes de llevarlos a la playa a jugar, y ahora no puedo porque mi hijo está todo escrito".

"No comprendo por qué tenían que escribir este mensaje grande y largo en el estómago de mi hijo. ¿No podían escribirlo en su pañal, o simplemente decírmelo?", se preguntó Chisum, quien señaló que no era la primera vez que esto ocurría en la guardería.