Industria hotelera. Turismo responsable y medioambiente, claves de la reinvención

Con la reapertura de 40 hoteles, Iberostar marca el pulso a seguir por la industria.

La crisis sanitaria ha significado un verdadero cimbronazo en el universo del turismo. Sin embargo, en la industria hotelera, hay quienes han sabido ver rápidamente la oportunidad de definir un rumbo más saludable en lo que respecta al medioambiente y a la salud global. En los casos más positivos, la decisión de profundizar rumbos más amigables con el entorno y más seguros para todos, demuestra que es posible para la industria renacer en una mejor versión, una que mantiene todo lo que amamos de viajar pero que no implica dañarnos ni agredir los entornos que visitamos.

Un caso de toma de decisiones rápidas y acertadas es el del Grupo Iberostar. Se trata de una empresa multinacional española familiar que cuenta con más de 60 años de historia. Dentro del grupo, Iberostar Hotels & Resorts constituye su negocio principal y está compuesto por una cartera de más de 120 hoteles de cuatro y cinco estrellas que se dividen en 19 países y suman 34.000 empleados. Pero Iberostar no es únicamente reconocido por su innovación y su auténtica cultura del bienestar personal, sino que también es identificado por su compromiso con el medio ambiente.

En 2017, la marca se sumó al movimiento Wave Of Change, cuyo objetivo principal es preservar la salud del océano, eliminando los plásticos de un sólo uso y fomentando el consumo responsable del pescado.

Tanto en sus hoteles de playa y de ciudad, como en sus los hoteles con historia, es decir, aquellos que están emplazados en lugares singulares que permiten un especial respeto de cultura, arte y pasado, Iberostar ha sabido adaptarse a las necesidades de este contexto tan particular. Yoanki Jesús Nieves Rodríguez, el Director de Marketing de Iberostar LATAM, cuenta las claves de esta nueva era.

¿Cómo logró Iberostar reponerse a la grave crisis que significó el 2020 a la industria hotelera y retomar la actividad?

En Iberostar transformamos la experiencia del COVID -19 en una oportunidad para reconstruir un sector turístico mejor: más sostenible y resiliente. Trabajamos junto a la ciencia a través de instituciones como la OMT, el World Economic Forum o One Planet, a las que agradecemos el esfuerzo común para lograr este propósito. Nuestro objetivo es conseguir que el cliente se encuentre más seguro que nunca, para que pueda dejar a un lado las preocupaciones, sentirse tan a gusto como siempre y disfrutar las vacaciones. Seguimos enfocados en seguir cumpliendo estrictamente todas las medidas de salud, higiene y seguridad para cuidar a todos nuestros públicos: clientes, empleados, la comunidad y el medio ambiente.

¿Cuántos hoteles han reabierto ya?

Desde la reapertura del primer hotel a finales de junio tras el parón temporal de todas las operaciones, Iberostar ha reabierto más de 40 hoteles. En la vuelta a la operativa, hemos antepuesto la calidad como hecho diferencial, la seguridad como clave de la experiencia del cliente y la responsabilidad a través de nuestro compromiso con el cuidado de las personas y del medio ambiente.

Al día de hoy, Iberostar ha reabierto tres hoteles en República Dominicana; nueve en México; dos en Jamaica; dos en Brasil y cinco en Cuba. Próximamente abrirá uno en Brasil, dos en República Dominicana, uno en Jamaica y cuatro en Cuba.

¿En qué consiste el programa "How We Care" que están implementando en los hoteles como parte de las medidas de higiene, salud y seguridad?

"How We Care" es una filosofía transversal que busca el cuidado de clientes, empleados, la comunidad y el medio ambiente. Cuando retomamos la actividad, lo hicimos dejándonos guiar por la ciencia: reforzamos nuestra estrategia sanitaria y de prevención a largo plazo y la hemos posicionado como un pilar clave en el desarrollo del negocio. De la mano de un Consejo Asesor Médico (CAM), que cuenta con biólogos y médicos especializados en salud pública en entornos turísticos, desarrollamos 300 medidas de seguridad sanitaria que hemos agrupado bajo la filosofía "How We Care".

¿Podría darnos más detalles?

Las medidas se agrupan en cuatro pilares que recogen propuestas innovadoras y responsables: entorno seguro, estándares de higiene, espacio social y experiencia innovadora. Hemos creado acciones para cuidar a nuestros empleados y garantizar la mejor experiencia a nuestros clientes, implementando nuevos procesos en los restaurantes, al check-in, entre otros. El aprovechamiento de nuestros espacios al aire libre, para evitar aglomeración de personas, implementación de web check-in/ check-out, desinfección de las habitaciones, en toda sus superficie veinticuatro horas antes de recibir al huésped, entre muchas otras. Además, hemos desarrollado un plan de formación para acompañar a todos los equipos en su adaptación al nuevo escenario y realizará auditorías periódicas de los protocolos y procedimientos.

¿Qué mensaje transmite Iberostar a todos sus huéspedes?

Hoy Iberostar transmite un mensaje de confianza, de seguridad, de esperanza. Estamos seguros que después de toda esta crisis que hemos vivido estaremos más unidos y fortalecidos. Los invitamos a que no dejen de soñar despiertos y piensen en todo aquello que quieren retomar cuando llegue el momento. Recuerden siempre que nos esperan muchos días soleados para disfrutar de nuestras paradisíacas playas. Por lo pronto, sigamos dedicándole tiempo a la familia, amigos.

Cuidémonos para cuidar a los demás. Y claro, quisiera decirles que esperamos verlos muy pronto para disfrutar juntos nuevamente. Yoanki Jesús Nieves Rodríguez, Director de Marketing de Iberostar LATAM.

Iberostar está preparado para abrir las puertas a sus huéspedes nuevamente. 00:56

Video

