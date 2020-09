Industria porno y poder. Todo sobre Hard, la serie de HBO de la que todos hablan

Soledad Venesio Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de septiembre de 2020 • 09:39

En Argentina las novelas brasileras siempre tuvieron un lugar popular entre la audiencia. Pero fue hace pocos años que el país vecino también demostró su enorme potencial en el mundo de las series. Desde la brillante Magnífica 70 hasta el drama postapocaliptico 3%, hace unos meses a esa lista se sumó Hard, de HBO. Si todavía no la viste y ya te dio curiosidad, acá te contamos las cinco cosas que tenés que conocer antes de darle play a su primer episodio.

La vida patas para arriba

Quienes fueron fanáticas de "The Good Wife", van a encontrar algunos puntos en común con esta propuesta de HBO: nuestra protagonista se llama Sofía, una ama de casa con una vida tranquila y cómoda que ve cómo su realidad se revoluciona de la noche a la mañana. Después de recibir la noticia de que su marido murió repentinamente, descubre que su fortuna tiene como origen una productora de películas pornográficas. Pero esa no es la única sorpresa, ya que también se entera de que su casa está hipotecada y, si no se hace cargo del negocio, podría perder la vivienda. Maridos con secretos, mujeres que ven su vida cambiar para siempre y salen de su zona de confort para demostrar liderazgo y empoderarse ¿ven los puntos en común?

Ella necesita aceptar la caída, reinventarse y, sobre todo, relacionarse con un universo totalmente nuevo y más, un universo por el cual estaba un tanto asqueada. Nati Lage - Protagonista de Hard

Para reír en vez de llorar

Pero al contrario de "The Good Wife", "Hard" se anima a jugar con el humor. Después del impacto dramático que vive la protagonista, como espectadoras disfrutamos de enormes momentos cómicos y de dramedy. Una decisión bastante arriesgada pero que funciona muy bien y que le permite a la serie ser una historia entretenida, en donde uno termina riéndose de situaciones bizarras pero que en ningún momento pierden esa cuota de humanidad que tanto necesitamos.

Creo que la idea de Rodrigo Meireles era dosificar esa temperatura para que el público pueda identificarse con Sofía pero al mismo tiempo divertirse con el choque de realidades Nati Lage - Protagonista de Hard

Un cambio de perspectiva

Si son fanáticas de las series de HBO, habrán notado que la plataforma tiene su pequeña obsesión con la industria pornográfica: solo en los últimos años estrenó " The Deuce " (con James Franco encabezando el elenco) y "Magnífica 70". Pero con "Hard" pasa algo muy interesante que es que por fin vemos a las mujeres tomando la delantera y ya no solo en el lugar de las actrices porno . Son las que manejan y salvan el negocio, quienes rompen con prejuicios, estereotipos y estigmas, quienes avanzan y van hacia delante con un objetivo claro. Es en este sentido que "Hard" funciona como plataforma para hablar de temas con relevancia social, y lo hace de una manera muy orgánica y natural.

Mientras tratamos estas preguntas sobre el feminismo, sobre la fuerza de esta mujer que trabaja y se encarga de todo, creo que naturalmente, esto también comienza a aparecer en las series Nati Lage - Protagonista de Hard

Ver a una mujer como Sofía, evitar sus propios prejuicios y tratar de poner una nueva visión del porno mientras administra una productora es fantástico Nati Lage - Protagonista de Hard

Quizá los conozcas

El equipo de "Hard" tiene muchas caras conocidas. Protagonizada por Nati Lage ("A Divisão"), el elenco se completa con Julio Machado, Martha Nowill, Fernando Alves Pinto y Denise Del Vecchio. Junto a ellos es imposible no nombrar a Rodrigo Meirelles, director de toda la temporada y a quien muchos conocimos gracias a la fantástica serie "Psi" o " A Vaga".

Si la televisión puede ser este espacio para la representación y también para consolidar las voces sociales, creo que estamos en la dirección correcta. Nati Lage - Protagonista de Hard

Las coordenadas

Un dato interesante y del cual todavía no hablamos es que "Hard" de HBO está basada en una serie francesa de Canal+ que se estrenó en 2008. Conservando la historia y los conflictos más relevantes, la remake también se apropia de este universo y le da toques localistas que le permiten tener una identidad propia.

Ya renovada para una segunda entrega, su primera temporada se estrenó en mayo y tiene en total seis episodios. Todos disponibles para ver en HBOGo. Así que ya saben, maratonearla es un planazo de fin de semana.

