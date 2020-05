Marie Buchan salió a hacer ejercicio con cinco de sus hijos durante la cuarentena y fue detenida por un oficial que los envió de vuelta a casa. También tuvo problemas para entrar en el supermercado Crédito: Instagram Marie Buchan

15 de mayo de 2020 • 17:11

Una madre de ocho hijos que vive en la localidad de Birmingham, en Inglaterra, fue enviada a su casa por un policía local después de haber llevado a cinco de sus niños a hacer ejercicio a un parque cercano durante la cuarentena estricta que se aplicó hasta hace unos días en todo el Reino Unido.

Marie Buchan, de 37 años, le relató el episodio al medio local BirminghamLive y dijo: "nos habíamos sentado a tomar agua cuando un oficial se nos acercó para decirnos que teníamos que irnos a casa. Creo que pensó que éramos dos familias ".

La escena sucedió cuando las medidas del confinamiento solo permitían salir del hogar una vez al día por un motivo esencial como hacer las compras o practicar ejercicios al aire libre. Actualmente, las reglas se han flexibilizado : permiten realizar actividad física un número ilimitado de veces al día y también reunirse con otros en espacios públicos respetando el distanciamiento social.

"El policía nos advirtió que íbamos a ser multados si no nos retirábamos enseguida, así que nos subimos al auto y nos fuimos", contó Buchan que, además, reveló que durante la cuarentena estricta tuvo problemas para ir al supermercado . "Para organizarme mejor, llevé a mis cuatro hijos más pequeños, pero el personal del local me ordenó que debía dejarlos en el auto para poder entrar. Nos fuimos, pero fue molesto porque las madres solteras no tenemos otra opción ".

Los ocho hijos de Marie tienen entre seis y 18 años.