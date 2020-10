Kelly Smith luchaba contra un cáncer de colon desde 2017, y estaba en la mitad de un nuevo ciclo de quimioterapia cuando las restricciones por la pandemia interrumpieron su continuidad Crédito: Captura de Twitter

Kelly Smith era una peluquera británica de 31 años que estaba en pleno tratamiento contra el cáncer cuando, en marzo de este año, los médicos le dijeron que interrumpirían su quimioterapia por causa de la pandemia del coronavirus. En ese tiempo sin atención, la enfermedad de la mujer se propagó y, finalmente, murió el pasado 13 de junio.

La historia de esta mujer, madre de un niño de seis años, es un caso extremo que representa a miles de personas que vieron su tratamiento contra el cáncer pausado o interrumpido desde el inicio delas restricciones por la pandemia en el Reino Unido, el pasado 23 de marzo.

Estos pacientes se sintieron abandonados por parte del Servicio Nacional de Salud (NHS) de Gran Bretaña, de acuerdo a lo que señala un informe publicado en el medio británico Daily Mail.

El citado medio asegura que a muchos se les retrasó el diagnóstico, mientras que a otros, especialmente aquellos con cáncer declarado, como la señorita Smith, se les suspendieron los tratamientos o los ensayos con medicamentos, o incluso las cirugías, algo que les redujo la esperanza de vida.

Smith, madre de un niño de 6 años, había dicho que estaba "enojada" por la pausa a su tratamiento que le había impuesto la pandemia de Covid-19 Crédito: Captura de Twitter

La parálisis producida por causa de la pandemia dejó a tres millones de personas a la espera de una evaluación acerca de su posible condición de enfermos de cáncer, según informa el organismo Cáncer Research del Reino Unido.

Las organizaciones benéficas, siempre de acuerdo a lo que consigna Daily Mail, estiman que el año próximo habría hasta 35.000 muertes adicionales a causa del cáncer, como resultado de la pandemia.

Los hospitales, desesperados por despejar las camas para los pacientes de Covid-19, cancelaron prácticamente todos los procedimientos, incluidas las pruebas y operaciones vitales, cuando el país cerró el 23 de marzo.

"El cáncer no es una enfermedad que permita poner a las personas en una pausa de tres meses. No es como un reemplazo de cadera o la cirugía de cataratas. Si el cáncer no se diagnostica y se trata de inmediato, se puede propagar y morirán más personas", señaló la profesora Karol Sikora, oncóloga consultora de la Universidad de Buckingham.

El caso de Kelly Smith

En el caso particular de Kelly Smith, vecina de la ciudad de Macclesfield, ella fue diangosticada con cáncer de colon en abril de 2017. Se sometió a una operación para extirpar parte de esta sección de su intestino grueso, pero la enfermedad se había extendido a su hígado.

Durante los siguientes tres años, Smith se sometió a varios ciclos de quimioterapia e inmunoterapia. Pero las complicaciones regresaban. En diciembre del año pasado, recibió la noticia de que el cáncer se había extendido a sus pulmones, hígado, intestinos y cerebro.

En marzo se encontraba en la mitad de su tratamiento de sesiones de quimioterapia, para ganarle tiempo a la enfermedad, cuando llegaron las restricciones a causa de la pandemia.

Poco antes de morir, la mujer había dicho al programa Panorama, de la BBC:"Estoy enojada con el Covid-19 que me impuso esta pausa, porque no creo que eso deba haberse producido".

El padrastro (foto) y la mamá de Kelly organizaron una petición en línea para que el gobierno británico no interrumpa los tratamientos de cáncer por la pandemia de Covid-19, un hecho que afecta a miles de pacientes en el país Crédito: Captura de Twitter

"Estoy aterrada, absolutamente aterrada. No quiero morir, siento que tengo mucho por hacer todavía", también había dicho Smith luego de que pausaran su tratamiento.

El esposo de la madre de Kelly Smith, Craig Russel, de 51 años, dijo al Daily Mail que siente que la vida de su hijastra había sido "cambiada" por la de los pacientes con coronavirus.

"La pérdida de Kelly ha sido devastadora para nuestra familia. Mucha gente sufrió lo mismo que nosotros, al perder a seres queridos. Nunca superaremos el hecho de haberla perdido", añadió el padrastro de Smith.

Russel y Mandy, los padres de la mujer, presentaron una petición en la plataforma change.org que ya lleva reunidas más de 318.000 firmas, instando al gobierno Británico a poner fin a las demoras en el tratamiento del cáncer durante la pandemia.

Es por ello que el caso de Kelly Smith se convirtió en un emblema de lucha para quienes temen o sufren por la interrupción de sus tratamientos a causa del coronavirus.

La semana pasada, además, la pareja se reunió a expresar su preocupación respecto de este tema con el Secretario de Estado para la Salud y la Asistencia Social británico, Matt Hancock.

"El cáncer es una amenaza mucho mayor de la que podría ser el Covid-19. Cada día 500 personas mueren de cáncer, y esas cifras comienzan a aumentar porque no hay tratamientos. Lamentablemente, es demasiado tarde para Kelly, pero todavía hay tiempo para salvar otras vidas", concluyó el padrastro de Smith.