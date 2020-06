La pareja suponía que los bebés llegaban automáticamente luego de casarse, Fuente: Shutterstock

"Habían estado casados por varios años pero los niños no llegaban. Luego de hablar con ellos me di cuenta de que no sabían cómo hacer para tenerlos, así que era mi trabajo explicarles", cuenta al Mirror , Rachel Hearson , una enfermera que escribió un libro donde recopila muchas de las anécdotas que la tuvieron de protagonista a lo largo de su carrera dentro de la profesión por más de 40 años.

" Genuinamente pensaban que los bebés llegaban luego de casarse . Enseñarle a alguien sobre sexo es una responsabilidad, pero luego de un par de visitas logré que no puedan quitarse las manos de encima", afirmó la enfermera de 59 años autora de Handle with Care.

La enfermera Rachael Hearson trabajó por más de 40 años dentro de la profesión. Fuente: Mirror

A lo largo de su carrera tuvo que presenciar cosas muy bizarras y terribles. En una ocasión vio cómo un hombre se masturbaba frente a ella mientras hablaba con su novia sobre el curso acerca de delincuentes sexuales que estaban emprendiendo.

"Su novio era un delincuente sexual y ella estaba yendo al curso. Mientras hablaba con ella noté un movimiento extraño al costado de nosotras. Estaba ahí, por dios, el movimiento de muñeca. Así que me di vuelta dándole la espalda. La novia no se percató de la situación", narró Rachael.

La mujer con su uniforme de enfermera en 1979. Fuente: Mirror.

"Conocés a todo el mundo dentro de tu trabajo. Podés encontrarte sentada en el suelo con las piernas cruzadas con una familia afgana, o con una familia polaca que te ofrece dulces con un intérprete a su lado. Podés visitar a una familia en un castillo, una caravana o un autobús convertido en casa. Nunca se sabe", asegura Rachael y agrega: "Nos ocupamos de la experiencia humana completa. Podemos hablar y presenciar la vida en todo su asombroso desorden. No lo cambiaría por todo el té en China ".