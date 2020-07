El posteo de una joven se hizo viral en Twitter luego de que su padre le armara un curioso altar Crédito: Twitter

A veces el fervor por los hijos puede transformarse en una película de terror. Es lo que le pasó a una adolescente española a quien su padre le armó un altar para que le fuese bien en un examen pero el resultado final se veía más parecido a la estética de un velorio que a un buen augurio.

Desde principios de julio, miles de estudiantes españoles han comenzado a rendir un examen "de selectividad" , que es una prueba escrita que se toma a todos aquellos alumnos que quieran estudiar en universidades públicas y privadas. El período de exámenes de este año resulta diferente porque los jóvenes se tuvieron que preparar prácticamente solos o a través de clases virtuales.

Los padres, como suele suceder, hacen todo lo que pueden para ayudar a sus hijos y desearles buena suerte en la prueba crucial, pero a veces, entusiasmados por el amor se dejan llevar y no controlan lo que hacen. Celia, una estudiante española de Cantabria, tenía que rendir "la selectividad" , tal como llaman al examen en España, y estaba nerviosa. Su padre, al parecer, tuvo una oscura inspiración al construir un altar de ánimo y buena energía que se parecía más a un funeral: un adorno de flores, un listón de una corona de las que se envían a los muertos, una foto de su hija y una pequeña vela.

Con un humor muy de Twitter, Celia publicó la foto con un texto: "Mi padre ha puesto el salón así para que me salga bien selectividad pero parece que me he muerto ". Los comentarios se multiplicaron y la publicación se hizo viral con más de 200 mil likes y 18 mil retuits.

