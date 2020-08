Instagram Reels: qué es y porqué sumarlo a tu estrategia de marca

Gonzalo Arauz, director de Alianzas Estratégicas de Instagram para Latinoamérica, explicó a OHLALÁ cómo funciona la herramienta. Fuente: OHLALÁ! - Crédito: Instagram

Milagros Conzi Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de agosto de 2020 • 17:25

Con recursos de edición como filtros de realidad aumentada, temporizador, efectos y música, Instagram Reels consolida el video corto como la nueva forma de expresión creativa. Un diferencial para los generadores de contenido y las marcas, y una nueva posibilidad de alcanzar nuevas audiencias y potenciales clientes. Mili Conzi, Lic. en Comunicación, periodista, emprendedora y escritora, entrevistó a Gonzalo Arauz, director de Alianzas Estratégicas de Instagram para Latinoamérica, quien nos cuenta de qué se trata el nuevo formato y por qué es clave incorporarlo a tu estrategia de marketing.

El video corto: una nueva forma de entretenimiento

"En el último mes, los videos cortos (de menos de 15 segundos) representaron el 45% de todos los videos publicados en el Feed", explica Arauz, quien lideró la fase de prueba de la herramienta en Brasil a fines de 2019. "Vemos a Reels como la evolución natural de la expresión en Instagram", agrega el ejecutivo argentino.

Las producciones creativas en formato de video corto no son sólo la nueva forma de comunicar, sino también la de consumir contenido. Hay una necesidad de expresión y una necesidad de consumo que juegan un ida y vuelta y fortalecen la tendencia.

Entendimos que cambiar el discurso, romper con el formato publicitario tradicional y generar contenido de valor son algunas de las claves para humanizar una marca y fomentar el engagement. Reels no es otra cosa que una herramienta más para lograr esto.

"Instagram es un canal crucial para millones de creadores que se suman a la plataforma para llegar a más personas, hacer crecer su comunidad y desarrollar sus marcas y negocios", explica Arauz y agrega: "las marcas y creadores pueden aprovechar Reels para generar contenido innovador que responda a las tendencias. Además de tener funciones de edición más avanzadas, lo que hace especial a Reels es que permite alcanzar una audiencia global."

Reels: a favor de los creadores y las cuentas emergentes

Reels es el lugar para darte a conocer de manera rápida a nuevas audiencias y potenciales clientes: las cuentas públicas pueden compartir sus videos en la gran superficie de explore y conectar así con los demás usuarios.

"La herramienta tiene el componente especial de que tu contenido puede ser descubierto por la enorme y diversa comunidad de Instagram. La función permite a cualquiera expresarse creativamente y ser descubierto", explica el líder de Alianzas Estratégicas de Instagram para Latam.

Explore es un escenario global: es para todos, sí, pero lo es mucho más para los emprendimientos y las cuentas emergentes que tienen por primera vez la oportunidad de ser vistos por millones de usuarios. "Estamos emocionados de promover una nueva generación de talentos de Instagram", dice Arauz.

Además, cualquier cuenta pública podrá ser destacada en la sección de explore a partir de una selección de contenidos hecha por curadores de Instagram que premiarán las producciones originales y culturalmente relevantes.

A favor de los creadores y cuentas emergentes, Reels es un terreno nuevo. Todo contenido que se aproveche en esta primera etapa tendrá mayor visibilidad Gonzalo Arauz, director de Alianzas Estratégicas de Instagram para Latinoamérica

Un elemento más del ecosistema de Instagram

Reels es una parte más del todo: está conectado con el feed, con IGTV, stories y el explore. Es en este ecosistema donde se ponen en juego las estrategias de marketing y el desafío de desarrollar y fortalecer los negocios.

El feed es la imagen icónica: el highlight de una marca. Las stories son el contenido efímero, el día a día. IGTV es el contenido episódico (como contar la historia de un emprendimiento) y los lives conforman el momento de máxima conexión con los seguidores.

Reels es el contenido producido creativamente; es el video corto de no más de 15 segundos, con herramientas de edición y biblioteca musical. No muere a las 24 horas y puede ser descubierto por usuarios que todavía no te siguen.

Si tenés una cuenta pública y querés compartir tu reel ante el escenario global de Instagram, la opción es hacerlo en el explore. Siguiendo el algoritmo de sugerencia de Instagram, se mostrará a los diferentes usuarios.

También podés compartir tus reels en el feed, donde tus seguidores podrán ver tu contenido. Si lo compartís en el feed y en el explore, ese video también va a quedar en tu profile en la sección específica de la función, donde van a aparecer todos tus reels y van a vivir ahí como un catálogo. O podés publicarlo directamente en Stories y en 24 horas va a desaparecer.

4 pasos para crear un Reel

No se necesita tener ningún tipo de conocimiento técnico previo para crear un reel. Es una herramienta sencilla pensada para todos: sólo necesitás tu celular, la aplicación de Instagram y un poco de imaginación

1. Abrí la cámara de Instagram

La encontrás en la parte superior izquierda de las noticias. Deslizá el dedo hacia la derecha hasta el apartado de Reels, en la parte inferior de la pantalla, al lado del de Live y Story.

2. Elegí las herramientas de edición

En el lado izquierdo de la pantalla vas a encontrar las cuatro herramientas:

Música. El catálogo musical cuenta con más de 10 millones de canciones, aunque los usuarios también tienen la posibilidad de grabar y registrar un audio original que puede ser reutilizado por otras personas para la creación de reels.

Velocidad. Podés cambiar la velocidad de los videos, para que sean más rápidos o más lentos. Hay cinco tipos de velocidades: 1x, que es la estándar,.3x,.5x, 2x y 3x.

Efectos. Como en las stories, también podés agregar efectos o filtros a tus videos y jugar con las distintas posibilidades creativas.

Temporizador. Tiene dos deslizadores, uno para elegir cuándo empezará a grabar el video y el otro cuándo terminará de grabarse.

Alineación. Es el quinta herramienta que se activa después de la primera grabación. Se usa, por ejemplo, para pasar de estar vestido de una manera a otra o que aparezca o desaparezca una persona y que la transición se vea de forma fluida y alineada.

3. Grabá tu video

Mantené pulsado el ícono de Reels para grabar un clip. También podés tocar el botón del carrete en la parte inferior izquierda para añadir un video que ya tengas guardado. En la parte superior podés ver cuánto tiempo llevás grabando con respecto a la duración total del video.

4. Compartilo

Antes de compartir el video, podés agregar un texto o pie de foto. Una vez hecho esto, lo podés compartir en explore, en el feed y hasta en stories. O lo podés guardar en borrador para retomarlo después.

Nuestra selección de reels para inspirarte y animarte a crear el tuyo

@nikkazv

https://www.instagram.com/reel/CEFsf7yjf7U/?igshid=10yuvp3wewmdg

@alejoigoa

https://www.instagram.com/reel/CDuK9olF12R/?igshid=curpsxtr5c7c

@lulubiaushttps://www.instagram.com/reel/CD4w9l4FvPB/?igshid=142qmivznt98t

@gabi.cocina

https://www.instagram.com/reel/CEAvRetFT5o/?igshid=1xlfxf7bx3s5n

@hilos_bordadosamano

https://www.instagram.com/reel/CD91j04JpS-/?igshid=187f77hf7hb4e

Tus seguidores y potenciales clientes ya están consumiendo este tipo de formato de video corto. ¿El mejor consejo? Andá y probá; creá un video y mandáselo a tus amigos, experimentá qué es lo que te gusta comunicar y las diferentes posibilidades creativas que te ofrece la herramienta.

Reels es una nueva posibilidad de seguir creando contenido en plena pandemia y de conectar con tus audiencias, fans o clientes para fortalecer tu marca y desarrollar tu negocio dentro y fuera de la plataforma.