Insumos y servicios. 10 lugares que te van a servir para armar tu negocio

1. Huerta. Coworking

"Concretá tus ideas", es el mensaje en la pared que una ve al ingresar a este coworking de Palermo. Para lograr ese objetivo, los cuatro jóvenes detrás de este emprendimiento decidieron crear un lugar en el que los socios pudieran trabajar cómodos fuera de casa, pero que, a la vez, les ofreciera algo más: Huerta se caracteriza por estar rodeado de plantas y por su filosofía de "oficinas conscientes". Acá realizan compostaje y separación de residuos y cuentan con una huerta orgánica en la terraza, a cargo de EcoHouse.

El dato : este mes inauguran un nuevo coworking en Microcentro y dan clases de yoga en la terraza.

: este mes inauguran un nuevo coworking en Microcentro y dan clases de yoga en la terraza. Cuánto : el pase diario está a $500 + IVA y el plan mensual de 3 días a la semana, a $5190 + IVA.

: el pase diario está a $500 + IVA y el plan mensual de 3 días a la semana, a $5190 + IVA. Dónde : av. Dorrego 2133, Palermo.

: av. Dorrego 2133, Palermo. Cuándo : lunes a viernes, de 8 a 22; sábados, de 9.30 a 16.30.

: lunes a viernes, de 8 a 22; sábados, de 9.30 a 16.30. IG: huertacoworking.

Más coworkings

Estudio Bling . En Las Cañitas, pensado para emprendimientos del mundo textil o del diseño industrial ($250 medio día).

. En Las Cañitas, pensado para emprendimientos del mundo textil o del diseño industrial ($250 medio día). La Maquinita Co . Es una de las que más crecieron. Tiene 7 sedes en Buenos Aires, en Córdoba y Rosario (planes desde $4900).

. Es una de las que más crecieron. Tiene 7 sedes en Buenos Aires, en Córdoba y Rosario (planes desde $4900). Hit CoWork. Además de oficinas privadas, acá contás con Fly Desk: con acceso 24/7, es ideal para emprendedores y freelancers part time ($8900 + IVA).

2. El Club de la tela. Espacio de diseño y moda

Con la premisa de apoyar el diseño emergente, este coworking funciona como si fuese un club para emprendedores. La idea de su cocreadora Eukene es que puedan encontrar todo lo que necesitan para su emprendimiento en un mismo lugar: desde la materia prima -que se puede comprar por retazos o por rollo- hasta capacitaciones, moldería y máquinas de coser.

Cuánto : desde $280 por mes.

: desde $280 por mes. Dónde : Darregueyra 2226.

: Darregueyra 2226. Cuándo : lunes a viernes, de 9 a 20; sábados, de 11 a 20.

: lunes a viernes, de 9 a 20; sábados, de 11 a 20. IG: elclubdelatela.

3. Sprinkles & More. Insumos para repostería

Este lugar nació hace seis años con la idea de brindar alternativas en moldes, herramientas e insumos de repostería creativa que no se conseguían en Argentina. El diferencial de la propuesta es la variedad, haciendo foco en la innovación y las últimas tendencias, el asesoramiento y capacitación a través de diferentes talleres y workshops. ¿Lo más buscado? Los moldes Nordic Ware para hornear budines.

El dato : también tienen un local en Nordelta ( @sprinklesmorenordelta).

: también tienen un local en Nordelta ( @sprinklesmorenordelta). Cuánto : los moldes van desde los $250 hasta los $4000, según marca y diseño.

: los moldes van desde los $250 hasta los $4000, según marca y diseño. Dónde : av. Federico Lacroze 1658, 1er piso, Las Cañitas.

: av. Federico Lacroze 1658, 1er piso, Las Cañitas. Cuándo : lunes a sábado, de 10 a 19.

: lunes a sábado, de 10 a 19. IG: sprinklesmore.

4. Kaizen Bijoux. Insumos para bijouterie

Si lo tuyo es la bijouterie y los accesorios, en el barrio de Once te vas a encontrar con "la" cuadra dedicada a este tipo de emprendimientos: sobre la calle Uriburu se concentra la mayor cantidad de locales. Kaizen Bijoux es uno que se destaca desde hace ocho años por su gran variedad de cadenas, pero también ofrece dijes para confeccionar souvenirs, piedras y cordones para hacer accesorios y apliques tipo parches termoadhesivos para personalizar prendas, entre otros.

El dato : algunos productos se venden por unidad y otros, por paquete cerrado.

: algunos productos se venden por unidad y otros, por paquete cerrado. Cuánto : la compra mínima es de $500. A partir de ahí, los descuentos son mayores según las cantidades.

: la compra mínima es de $500. A partir de ahí, los descuentos son mayores según las cantidades. Dónde : Presidente José Evaristo Uriburu 365, Once.

: Presidente José Evaristo Uriburu 365, Once. Cuándo : de lunes a viernes, de 9 a 18; sábados, de 9 a 13. Domingos, cerrado.

: de lunes a viernes, de 9 a 18; sábados, de 9 a 13. Domingos, cerrado. IG: kaizenbijoux.

5. Artesana Taller. Insumos para scrapbooking y manualidades

Desde hace dos años en la calle Esmeralda y desde hace 25 en Lanús, este espacio se especializa en ofrecer materiales para scrapbooking: la técnica de personalizar álbumes de fotografías, libros o cuadernos que desde hace varios años es tendencia. Cuentan con su propia línea de diseño de papeles y con todos los insumos y herramientas que podés necesitar para hacer decoupage, transferencia, sublimación, pintura decorativa y diferentes manualidades.

El dato : podés comprar al por menor y mayor (con monto mínimo) o en la tienda online.

: podés comprar al por menor y mayor (con monto mínimo) o en la tienda online. Cuánto : papeles y láminas desde $30, set de cintas washi tape desde $200; troqueladora de papel, $1500.

: papeles y láminas desde $30, set de cintas washi tape desde $200; troqueladora de papel, $1500. Dónde : Esmeralda 861, Centro.

: Esmeralda 861, Centro. Cuándo : de lunes a sábado, de 10 a 18.

: de lunes a sábado, de 10 a 18. IG: artesanataller.

6. La Colgada Tienda. Golosinería

Conocida como "el Disney de las golosinas", se ganó un lugar entre las emprendedoras por ser una de las pocas que cuentan con tanta variedad. Acá vas a poder conseguir todo para preparar una mesa temática o un candy bar de ensueño: desde carameleras y dispensers hasta pastillas, paletas, gomitas, lentejas de chocolate y chicles perlados que mandan a fabricar en diferentes tonos. ¿Lo mejor? Todo está separado por color y funciona tipo autoservicio.

El dato : no hay mínimo de compra y no es necesario hacer cita previa.

: no hay mínimo de compra y no es necesario hacer cita previa. Cuánto : minipaletitas, $99 las 25 unidades; minichicles, $170 los 400 g; carameleras desde $200.

: minipaletitas, $99 las 25 unidades; minichicles, $170 los 400 g; carameleras desde $200. Dónde : av. Scalabrini Ortiz 439.

: av. Scalabrini Ortiz 439. Cuándo : lunes a viernes, de 9 a 19.30; sábados, de 10 a 15.

: lunes a viernes, de 9 a 19.30; sábados, de 10 a 15. IG: golosineria.lacolgadatienda.

7. La Papelera del Artesano. Cajas artesanales y papelería

Este local abrió en 1966 y, con el paso de los años, no solo se convirtió en un clásico del barrio, sino también en la papelera favorita de las emprendedoras. Se trata de un espacio dedicado principalmente a la confección artesanal de cajas de cartón: las ofrecen en su versión estándar (redondas, cuadradas y rectangulares) y también las realizan en medidas especiales o con logo. Además, cuentan con una amplia selección de papeles y cuadernos.

El dato : realizan descuentos por compra en cantidad.

: realizan descuentos por compra en cantidad. Cuánto : papel seda color, $12 c/u; seda estampado, $30 c/u; pliegos serigrafiados, $180 c/u; cajas desde $140.

: papel seda color, $12 c/u; seda estampado, $30 c/u; pliegos serigrafiados, $180 c/u; cajas desde $140. Dónde : av. Elcano 3533.

: av. Elcano 3533. Cuándo : lunes a viernes, de 9 a 20; sábados de 9 a 18.

: lunes a viernes, de 9 a 20; sábados de 9 a 18. IG: papeleradelartesano.

8. Stampit Design. Sellos personalizados

"Notamos que los emprendimientos, sobre todo los chicos, necesitan una solución práctica y económica para personalizar su marca", cuentan Ian (arquitecto) y Flor (diseñadora gráfica), los dos emprendedores detrás de este proyecto. Por eso, ellos reciben los logos -también los crean- y los convierten en sellos que se pueden plasmar en bolsas de madera, telas o plásticos. Entre los diseños predeterminados, los favoritos son "gracias por apoyar este emprendimiento" y "hecho a mano" ($170).

El dato : los sellos se entregan dentro de los 7 a 10 días.

: los sellos se entregan dentro de los 7 a 10 días. Cuánto : combo emprendedor (diseño de logo + sello), desde $2660.

: combo emprendedor (diseño de logo + sello), desde $2660. Dónde : av. Triunvirato 4351, Local 29.

: av. Triunvirato 4351, Local 29. Cuándo : lunes a viernes, de 15 a 19; sábados, de 10 a 13.

: lunes a viernes, de 15 a 19; sábados, de 10 a 13. IG: stampit.design.

9. GPS por Once

La primera impresión al caminar las calles que forman el paseo de compras de la zona conocida como Once es que no sabemos por dónde empezar. Si bien tanta oferta puede marear, solo es cuestión de tener en cuenta ciertas claves para poder recorrerlo y no perderse entre los más de 500 negocios de los más variados rubros que podés encontrar en las diferentes calles, uno pegadito al otro. ¿Lo mejor? Sus precios.

Coordenadas . La zona de los negocios de Once es megaamplia, pero la mayor concentración de comercios se da entre las avenidas Rivadavia, Pueyrredón y Corrientes y la calle Pasteur.

. La zona de los negocios de Once es megaamplia, pero la mayor concentración de comercios se da entre las avenidas Rivadavia, Pueyrredón y Corrientes y la calle Pasteur. Calle Lavalle : cotillón, telas, retacerías y mercerías.

: cotillón, telas, retacerías y mercerías. Calle Azcuénaga : telas y tapicerías.

: telas y tapicerías. Calles Uriburu y Pasteur : bijouterie y accesorios.

: bijouterie y accesorios. La clave . ¡Caminar y saber buscar! En Once es posible encontrar los precios más bajos de la ciudad -muchos de estos negocios tienen un precio para venta mayorista y otro para minorista-, pero hay que tener en cuenta las diferentes calidades de los productos.

. ¡Caminar y saber buscar! En Once es posible encontrar los precios más bajos de la ciudad -muchos de estos negocios tienen un precio para venta mayorista y otro para minorista-, pero hay que tener en cuenta las diferentes calidades de los productos. Horarios. La mayoría de los locales abre de lunes a viernes entre las 9 y las 10 de la mañana, hasta las 19 o 20. Los sábados abren solo por la mañana y los domingos permanecen cerrados.

Cobrá desde el celu

Para llevar tu emprendimiento donde sea. Para cobrar con tarjeta de débito, crédito e, incluso, ofrecer cuotas. Algunos se enchufan al teléfono y otros son por Bluetooth.

Todo Pago. Solo se cobra el costo de la transacción. Cuesta $249 ($299 con Bluetooth).

Mercado Pago Point. No necesitás hacer ningún trámite. Solo pagás una tarifa fija por venta y el costo del Bluetooth ($399).

Mi Posnet. Tenés que registrarte en Mercado Libre o Mercado Pago. Cuesta $299.

10. Para tener en el radar: fuerza emprendedora

A la hora de sumar una vidriera de venta, pero sin gastar una fortuna en alquilar un local de manera fija, las ferias de microemprendedoras son una gran oportunidad: además de poder intercambiar experiencias con otras emprendedoras, podés exponer tus creaciones y venderlas sin intermediarios, directamente al público. En algunos casos se paga un costo fijo por día por stand y en otros se utiliza la modalidad del cobro de un porcentaje sobre la ganancia, pero todas las que te recomendamos tienen una modalidad en común: para participar se realiza una "aprobación" previa para, de esta manera, asegurar la calidad de los emprendimientos participantes.

Las Domingas ( @lasdomingasferias) es una de las vidrieras de diseño de autor más populares. En el Hipódromo de San Isidro.

Feria Pomelo ( @feriapomelo) en Vicente López. Cuenta con lugar para más de 35 puestos de diseño.

El Mercadito ( @feriaelmercadito) es una feria de diseño que se realiza todos los meses. En Villa Urquiza.

Feria Almendra ( @feria.almendra), se realiza en Olivos y cuenta con más de 35 emprendimientos veganos.

Agradecemos a Romina Garipoli ( @rl.almacendearte ) por su colaboración en esta nota.