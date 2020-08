Cuáles son las maravillas naturales que se convirtieron en atractivos turísticos 'de cabecera' en sus respectivos países

EL TIEMPO/GDA Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de agosto de 2020 • 16:34

Hay zonas del planeta que son paradisíacas: islas, islotes y penínsulas se convirtieron con el tiempo en fascinantes atractivos turísticos de diversos países y continentes. Sin embargo, algunos fueron adquiridos por famosos o por firmas y se convirtieron en paraísos privados que muchas veces albergan a personalidades, multimillonarios y celebridades.

Conocé las islas privadas más lujosas de varios continentes. Algunos de estos lugares se ubican en Latinoamérica y el Caribe y, además, están a la venta. El clima tropical impera en estos territorios.

Little Ragged Island

Little Ragged Island

Esta isla, según el portal especializado 'Código Único', tiene un costo aproximado de 35 millones de euros. Hace parte de un conjunto de islas de Las Bahamas. Según 'Private Islands Inc.', mide más de 30 mil pies y, entre sus características principales, hay una presencia alta de árboles de coco. Es un lugar 'soñado' para la práctica de la pesca, además de las ventajas que mantiene por sus reservas de agua dulce.

Organica Beach

Organica Beach

Esta playa, ubicada en Panamá, tiene poco más de 600 hectáreas. Una de las ventajas de Organica, según paginas especializadas, es su cercanía con las ciudades principales de Panamá, lo cual facilita su acceso por medios aéreos o marítimos. Posee entre sus atractivos naturales una reconocida playa de sal que 'Código Único' califica como "exótica".

Tagomago

Tagomago

Esta isla, ubicada en el Mar Mediterráneo, está esperando el 'Quién da más': se puso en venta hace unas semanas en el portal 'Vladi-private'. Según este sitio especializado, esta isla de Ibiza tiene un atractivo especial luego de que, en años anteriores, fuera el sitio de vacaciones de celebridades como Justin Bieber o Cristiano Ronaldo. Para adquirir este lugar es necesario desembolsar una cantidad cercana a los 150 millones de euros (poco más de 660 mil millones de pesos).

Darby Island

Darby Island

Otra de las zonas paradisíacas de la zona de Bahamas. Tiene alrededor de 224 hectáreas y destaca por sus playas de arena blanca. Darby es también conocida como 'el corazón' de los Cayos de Exuma, una cadena compuesta de 360 islas - casi todas turísticas -. Esta isla podría tener un costo aproximado de 37 millones de euros (más de 164 mil millones de pesos).

Shelter Island Estate

Shelter

Está ubicada en Estados Unidos. Este sitio en particular tiene toda una 'mansión' como sitio de vivienda. Según 'Private Island Inc.', una de las ventajas de la isla es la cercanía con el Parque Nacional Glacier. Además, el 'as bajo la manga' de las firmas inmobiliarias consiste en la descripción de la casa privada: alcanza los 45 pies, tiene una galería de arte, cuartos amplios y un televisor de 120 pulgadas.

Apo Island

Apo Island

Esta lujosa isla sale del plano americano, pues está ubicada en Filipinas (Asia). Su característica principal es la cadena montañosa que la rodea, además de las zonas rocosas y las infaltables playas de arena blanca. Según páginas especializadas en turismo, Apo es una zona especial para el avistamiento de especies marinas como las tortugas.

Pumpkin Key

Pumpkin Key

Esta isla está ubicada en Estados Unidos. Una de las principales alternativas para llegar es por vía aérea desde Miami. Este lugar, según su página oficial, tiene diversas opciones vacacionales, pues presta servicios turísticos y de estadía. Tiene, entre sus actividades principales, la pesca y el buceo.

Rangyai Islands

Rangyai Island

Esta isla, ubicada en Tailandia, tiene una curiosa forma de ballena. Tiene más de 44 hectáreas de extensión. Sus principales atractivos son los bosques tropicales y las playas de arena blanca. Tiene facilidades de acceso aéreo gracias a que, según 'Código Único', está a tan solo 20 minutos del aeropuerto de Phuket.