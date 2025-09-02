Uno de los puntos destacados es el motor FPT Cursor 13 Euro VI, Common Rail, de 480 y 540 CV, fabricado en Córdoba, que reduce hasta un 10% el consumo de combustible frente a su antecesor. Incluye freno motor con una potencia de 610 CV que permite frenar sin Intarder.

Tambien en versión a Gas Natural

El S-Way también se ofrece en su versión NG (Natural Gas), equipada con un motor de ciclo Otto de 460 CV y hasta 550 km de autonomía con GNC. Esta opción brinda el mismo nivel de potencia, confort y tecnología que la versión diésel, pero con menores emisiones y costos operativos. Alineada tanto con la matriz energética actual como con los objetivos futuros del país, esta tecnología representa una oportunidad concreta para avanzar hacia un transporte más limpio, aprovechando un recurso estratégico como el gas natural.

S-Way NG forma parte de la gama IVECO Alternative Power, que consolida a la marca como pionera en el desarrollo de soluciones sostenibles y disponibles para el mercado local.