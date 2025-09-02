LA NACION CONTENT LAB
28 de agosto de 2025
28 de agosto de 2025
IVECO S-Way: llegó a la Argentina el primer camión
Euro VI con conectividad total y versiones a GNC
En un contexto donde la renovación de flota se convierte
en una necesidad estratégica para el sector, llegó al país el camión IVECO S-Way, el
primero con tecnología Euro VI
en Argentina.
Presentado en el marco del 50º aniversario de la marca a nivel global, el S-Way reúne
diseño, robustez y soluciones inteligentes. Está disponible en versiones diésel —con
configuraciones
4x2, 6x2 y 6x4— y en una variante a gas natural (NG) con una autonomía de hasta 550 km de autonomía con GNC.
Con un diseño aerodinámico renovado, es el modelo más avanzado de la historia de la marca. Apunta a transformar la operación de las empresas de transporte y elevar la experiencia de conducción, asegurando:
- Reducción de consumo
- Conectividad total
- Mayor confort en cabina
- Amplia dotación de asistencias a la conducción para mayor seguridad
Mayor eficiencia
El lanzamiento se da en un mercado de camiones que mantiene una alta demanda de vehículos
más eficientes, seguros y adaptados a las normativas ambientales que se avecinan. La
presión por reducir costos operativos, junto con la necesidad de cumplir estándares
internacionales, impulsa a las marcas a introducir tecnologías avanzadas incluso antes
de que sean obligatorias. En este sentido, la combinacion de la caja automatizada ZF Tr
aXon con el tren motriz de última generación eleva la eficiencia y el rendimiento
operativo al más alto nivel.
Las configuraciones multienergéticas y la conectividad se posicionan como diferenciales clave para transportistas de sectores como la agroindustria, la minería, el petróleo y gas, y la logística.
450 test de ingeniería con más de 3 millones de kilómetros recorridos en América Latina, prueban la eficiencia del IVECO S-Way.
Motorización
Uno de los puntos destacados es el motor FPT Cursor 13 Euro VI, Common Rail, de 480 y 540 CV, fabricado en Córdoba, que reduce hasta un 10% el consumo de combustible frente a su antecesor. Incluye freno motor con una potencia de 610 CV que permite frenar sin Intarder.
Tambien en versión a Gas Natural
El S-Way también se ofrece en su versión NG (Natural Gas), equipada con un motor de ciclo Otto de 460 CV y hasta 550 km de autonomía con GNC. Esta opción brinda el mismo nivel de potencia, confort y tecnología que la versión diésel, pero con menores emisiones y costos operativos. Alineada tanto con la matriz energética actual como con los objetivos futuros del país, esta tecnología representa una oportunidad concreta para avanzar hacia un transporte más limpio, aprovechando un recurso estratégico como el gas natural.
S-Way NG forma parte de la gama IVECO Alternative Power, que consolida a la marca como pionera en el desarrollo de soluciones sostenibles y disponibles para el mercado local.
Alta conectividad
Es el eje central de la propuesta. La plataforma IVECO ON permite monitorear más de 450 parámetros en tiempo real, optimizar rutas y anticipar mantenimientos, mientras que el sistema Driver Style Evaluation actúa como entrenador virtual para mejorar la conducción.
Seguridad al frente
y vanguardia tecnológica
IVECO S-Way incorpora tecnologías destacadas que mejoran la experiencia del conductor, aumentan la eficiencia de operación y revolucionan la seguridad de la línea.
Sistema de ayuda a la conducción (ADAS):
Alerta por
cambio de carril
Control
crucero adaptativo
Freno automático
de emergencia
Ayuda adicional al conductor:
Mejora la operación aún en las condiciones más exigentes
Ayuda
en pendientes
Control de tracción
Evaluación en tiempo
real del estilo
de conducción
Monitoreo de
atención del chofer
Edición especial
El lanzamiento también suma una Edición Especial Metallica, una versión limitada surgida
de la alianza global con la banda, que expresa la identidad tecnológica y energética de
la marca.
Esta edición especial busca representar la fusión de dos potencias y encarnar el espíritu de innovación y tecnología que impulsa esta nueva era de la marca.
Estas unidades formaron parte de una flota multienergética —con camiones a GNL, diésel renovable y eléctricos— que ya acompañó la gira europea de Metallica.
Con la llegada del S-Way, IVECO no solo busca reforzar su liderazgo en el transporte pesado argentino, sino también anticiparse a las tendencias que marcarán el futuro de la movilidad de carga en la región: eficiencia, sustentabilidad y datos como motor de la operación.