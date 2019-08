Jennifer López. Las fotos de su cumpleaños de 50 en Miami

Cumplió años de gira y celebró en casa de los Estefan en Miami Fuente: HOLA

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de julio de 2019 • 17:56

Era de esperarse que una diva como ella celebrara sus 50 rodeada por el cariño de sus seres queridos, y vestida "de oro" de pies a cabeza. Jennifer López cumplió años en plena gira de It's My Party, su nuevo tour musical, y dejó libre la noche del miércoles 24 para festejar a lo grande, en Miami. En compañía de sus mellizos, Max y Emme (11), y su prometido, el ex beisbolista Álex Rodríguez (43), la estrella dio un party inolvidable en casa de Gloria y Emilio Estefan, quienes abrieron las puertas de su hogar en Star Island.

Enfundada en un vestido de Versace hecho a medida, la cantante de "Jenny From the Block" se mostró feliz durante su noche, en la que deleitó a sus 250 invitados con la interpretación de "Dinero", su último hit. No fue la única en hacer un gran show: los mellizos, fruto de su amor con su tercer marido, Marc Anthony, compusieron un rap y una canción para ella. Su novio, en tanto, le regaló un Porsche 911 GTS convertible, valuado en 140 mil dólares.

Miércoles 24. En pleno tour, la cantante se aseguró de tener la noche de su cumpleaños libre para festejar con su prometido, Álex Rodríguez, y 250 invitados en lo de Gloria y Emilio Estefan, en Star Island. Fuente: HOLA - Crédito: Grosby

Jennifer, que desde marzo está comprometida con Rodríguez, deslumbró con un vestido de malla metálica de Versace hecho a medida. Fuente: HOLA

Tanto ella como sus hijos, Max y Emma, que compusieron un rap y una canción para su madre, estuvieron a cargo de los shows de la noche. Fuente: HOLA

La torta, de diez pisos, estuvo decorada con oro comestible y cristales Swarovski. Fuente: HOLA