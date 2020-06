El exabrupto de Jorge Lanata contra la gente del campo Fuente: Archivo

30 de junio de 2020 • 10:45

Jorge Lanata criticó a la "gente del campo" por no denunciar públicamente los crecientes ataques a silobolsas que están sufriendo los productores agropecuarios .

"Quiero darle un mensaje a la gente del campo que me parece importante. Están atacando silobolsas, ya hubo 60 casos de destrucción de silobolsas y tenemos mucha información sobre el tema, ¿y qué es lo que está pasando? Nadie quiere salir a hablar", afirmó el conductor de Lanata sin filtro (Mitre), y arremetió: "Entonces después no me rompan las p... diciéndome que los saquemos al aire".

El periodista se refirió así a la ola de atentados contra silobolsas, luego de que Daniel Pelegrina, titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), alertara sobre la "pasividad" del Gobierno ante el aumento de los casos . Como publicó LA NACION , en lo que va del año se destruyeron unos 57 silobolsas en distintas regiones agrícolas.

En este punto, Lanata fue todavía más duro y lanzó un exabrupto: "No sean c...", les dijo a los productores agropecuarios.

"Estoy lleno de mensajes de gente del campo diciéndome 'pasó esto y pasó lo otro...' Bueno chicos, tienen que salir a decirlo ustedes. O sea, no sean c... ¿Saben por qué les siguen rompiendo las silobolsas? Por c... Entonces Salgan y cuéntenlo. Estamos contando a la gente un problema que está sucediendo y yo esto no puedo contarlo solo. Necesito gente del lugar que me diga lo que le pasó", finalizó.