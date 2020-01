Lanata habló de la muerte de Nisman Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de enero de 2020 • 12:59

El periodista Jorge Lanata opinó sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman, a cinco años de su fallecimiento, criticó al Gobierno por poner le caso nuevamente en escena y cargó contra quienes planean conformar un tribunal de ética para juzgar a periodistas y jueces.

Lanata, al inicio de una entrevista con el programa de TN "Ya somos grandes", reconoció que mantuvo diferencias con el fiscal fallecido y dejó en claro su parecer sobre su muerte.

" Se equivocaron mucho, mucho, con volver a reflotar el caso Nisman porque reflotaron un de los casos casi indiscutidos, es tan obvio que a Nisman lo mataron, que lo venimos diciendo desde el día siguiente", expresó el periodista en referencia al Gobierno.

Y luego, ahondó en la tarea que realizaba Nisman y que pretendía coronar con su exposición en el Congreso. "Cambiale el nombre de Nisman por el Sr. Gómez. El Sr. Gómez dedica cinco o cuatro años de su vida a hacer un trabajo y es el más importante de su carrera. Yo he tenido grandes discusiones con Nisman y tuve la suerte de hablarlo con él en la radio antes de que lo mataran. A él lo matan un sábado y salió al aire un jueves. El Sr Gómez anuncia el viernes que el lunes dará a conocer el trabajo más importante de su vida y, ¿sabés qué? se mata el sábado, dejémonos de joder. Es imposible que eso sea cierto", sostuvo categórico Lanata desde Nueva York, donde fue operado recientemente.

La autoridad de Alberto Fernández

Sobre el presidente Alberto Fernández, Lanata dijo: "S e nota que el total de la autoridad no viene de él. Si la tuviera, eso no le pasa [en referencia a opiniones contrapuestas de funcionarios]. Respecto de la intención de la ministra de Seguridad de auditar una prueba, es una confusión increíble".

" A ellos la democracia no les alcanza, ellos necesitan inventar un nuevo sistema de gobierno, evidentemente la democracia no alcanza porque todavía hoy no lograron dominar a todos los Tribunales, tienen una confianza de que en segunda instancia puede cambiar. Están preocupados. Para ellos es más importante convencer que gobernar, porque gobernar tiene limitaciones. El kirchnerismo está basado en convencer", remarcó el periodista.

Sobre el tribunal contra periodistas

Lanata fue consultado por la conformación de un tribunal de ética, en Madrid, que tiene como objetivo juzgar el desempeño de jueces y periodistas

"El fallo es: Bonadio, Santoro, Majul y yo somos culpables y terminemos con este asunto. Es como que River vaya a juzgar todos los partidos del año de su rival, es ridículo. Ellos están inventando un delito y autoproclamándose jueces, es una locura. No pueden emitir una sentencia penal, es una sarasa judicial", afirmó Lanata y subrayó la intención de funcionarios del Gobierno de quedar indemnes de los delitos de que se los acusa.

"Que me convoque el tribunal de ética de periodistas es lo mismo que me convoquen a un concurso canino. ¿Perdón? ¿Quiénes son, señores? Expliquen quiénes son. Cuando hicimos las notas que hicimos fue a conciencia. Quieren que la Justicia los declare inocentes y les den un diploma, es ridículo", se quejó Lanata sobre la tarea probable de ese tribunal.