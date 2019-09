Juana Repetto cuenta cómo perdió 43 kilos después del parto de su hijo Toribio

A tres años de haberse convertido en madre sola a través de un tratamiento de inseminación artificial, cuenta cómo renovó su imagen Fuente: HOLA - Crédito: Tadeo Jones

Toribio nació el 12 de agosto de 2016. Juana Repetto (31) llegó a la sala de parto con sobrepeso. "Durante el embarazo me comí todo y engordé casi 35 kilos. En la semana 38, cuando el obstetra me dijo que pesaba 99 kilos, le pedí no pesarme más. Faltaban dos semanas y no quería ver en la balanza que había pasado los cien...", contó luego de convertirse en mamá.

Para los últimos doce kilos, que son con los que lidié toda la vida, me ayudó una nutricionista con un plan, más unos grupos motivacionales vía WhatsApp Juana Repetto

Ahora, que Toro tiene 3 años, luce una figura renovada. El cambio es evidente: "Sí, bajé mucho de peso, 43 kilos en total. Toro nació con 4,14 y cuando me fui de la clínica yo ya tenía ocho kilos menos. Después empecé a hacer ejercicio y a cuidarme con las comidas. Como hice dieta toda mi vida, fue sólo cuestión de ordenarme. Para los últimos doce kilos, que son con los que lidié toda la vida, me ayudó una nutricionista con un plan, más unos grupos motivacionales vía WhatsApp. Así, llegué a un peso que jamás había tenido y estoy más sana que nunca. En casa comemos de todo, menos productos industrializados", le cuenta Juana a ¡Hola! Argentina.

