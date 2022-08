Juntó cartones y pidió comida en la calle. “Nunca dejé de pensar que la vida me traería algo mejor”

“Aproximadamente cuando tenía nueve años, después de venir con mi familia desde de San Miguel de Tucumán a Buenos Aires, llegamos a un sótano de una casa tomada, cinco personas durmiendo allí, y en otra parte de esta casa que se caía a pedazos mis 12 primos de diferentes edades. En ese momento la necesidad se tornó cada vez mayor. Si bien mi padre trabajaba en lo que podía, su alcoholismo lo dominaba y lo hacía muy violento. Y mi madre trabajaba, pero nunca alcanzaba, todo esto hacia rebuscar en la calle lo que no se encontraba en casa. Así que dormía hasta las 10 de la mañana, supongo que para ahorrar el desayuno y luego ir a la escuela por la tarde, y de noche salía a la calle con mis primos en busca de cartones o lo que fuera que nos pudiera servir. Siempre fui muy vergonzosa así que era la que me quedaba callada y observando muchas situaciones que acontecían durante la noche, era obligación ir a hacer fila en una panadería donde te daban el pan, facturas y sobrantes. Siempre soñábamos que íbamos a un shopping y llevábamos lo que encontrábamos en bolsas de tiendas de ropa, riendo y jugando, imaginando situaciones que nada tenían que ver con nuestra realidad. Aunque volver a casa era muy duro. Una noche, de tantas, encontré una cartuchera, era mi sueño, triple con cierre del gato Garfield, la limpié muy bien para que no se notara y la llevaba a la escuela esperando que nadie se diera cuenta, pero me encantaba presumirla diciendo que me la habían comprado”.

Los peores días

Para sus 11 años Belén Cura ya sabía cómo arreglar un camión de mudanza, vivir con diferentes personas, las reacciones que provoca en el cuerpo una quimioterapia, estar muy lejos de su familia, conocer hospitales, golpes, la depresión de su madre y, lo más doloroso, la muerte de su hermano.

“Hasta ese momento no entendía lo que pasaba, todo era muy confuso, no lo veía tan seguido, pero si pasé por muchas situaciones que me mostraron esa enfermedad como, por ejemplo, sostener un balde mientras él vomitaba y creer que se moría me causaba mucho dolor y miedo. Había visto como su cuerpo cambiaba y que ya no era el mismo chico que me había comprado mis primeros pañales. Falleció un 26 de agosto, un día que marcó mi vida, todo era un caos, me sacaron rápidamente del hospital y otro de mis hermanos me dijo que tenía que ser fuerte y no llorar por mamá y papá. Lo único que pude hacer fue encerrarme en el baño, yo solo quería comer y que todo se terminara”.

“No siempre estaba en clases ya que sufría de obesidad y los compañeros se burlaban, pero permanecer en la biblioteca me alentó a escribir cuentos fantásticos y relatos que hacían que jamás quisiera volver a casa”.

La escuela, su cable a tierra

En esos momentos de tanta angustia, tristeza y desesperanza Belén encontró en la escuela a su mayor refugio donde podía distraerse, al menos unas horas, de todos los dolores que sentía. Ese cable a tierra, más precisamente, lo halló en la biblioteca donde pasaba largos momentos de charlas, abrazos y contención con una cálida bibliotecaria que siempre le permitía ayudarla a sellar libros o acomodarlos. “No siempre estaba en clases ya que sufría de obesidad y los compañeros se burlaban, pero permanecer en la biblioteca me alentó a escribir cuentos fantásticos y relatos que hacían que jamás quisiera volver a casa”.

Cuentos para soñar una vida distinta

La literatura y la escritura, siendo tan chica y habiendo pasado por tantas situaciones tan adversas, lograban sacarla de todos esos tormentosos momentos que parecían que nunca iban a acabar. Entonces, Belén no se imaginaba cómo varios años después se iría a reencontrar de una manera mucho más profesional con eso que a tan corta edad se presentaba como un refugio y, siendo más optimista, como un hobby.

“Los cuentos que más recuerdo eran uno de terror que contaba una historia muy trágica sobre una niña en el colegio y el otro narraba la historia de unos duendes que ayudaban a los niños. Luego de eso, en Sexto Grado, adapté una versión de La Cenicienta en la cual pude hacer que muchos de mis compañeros actuaran para toda la escuela”, se enorgullece con una sonrisa.

"Fueron muchos psicólogos, pero el ultimo me trató diferente, creo que lo mejor fue no darme un diagnóstico y centrarse en quitarme todas las etiquetas que me pusieron".

Otros pilares fundamentales

Pero, además, a la hora de ponerle una sonrisa a su vida siempre contó con la cálida presencia y la dulzura de sus hermanos que, quizás, sin darse cuenta, con poquito podían paliar ese sufrimiento que parecía inevitable. “Ellos siempre estuvieron, con ellos esa vida se hacía más llevadera, hacían que mis días tuvieran muchas risas y juegos ya que para ese momento mi madre no estaba tanto en casa por la enfermedad de mi hermano mayor. Así que de ellos tengo los mejores recuerdos, encontrar una vuelta graciosa a todo lo que nos pasaba lo hacía más fácil, pero también se ocuparon de darme conocimientos y marcarme algunos límites”.

Además, la terapia estuvo presente en su vida a partir de Cuarto Grado, desde que los maestros supieron las dificultades que atravesaba en su hogar. Pero el momento en que se entregó al ida y vuelta con varios analistas, en diferentes etapas de su vida, fue cuando cayó en el consumo de drogas duras. “Empecé con abstinencia, fue un momento determinante en mi vida para fijarme mentalmente en que, si otras personas sin merecerlo sufren, porque yo no aguantaría dolores momentáneos de algo que yo elegí, ya sea por mi pasado violento o por solo decir que sí a algo que no tenía la menor idea de cómo impactaría en mi vida”.

“Llevar todos los daños con una mirada diferente”

Belén dice que realizó diferentes tratamientos con psicólogos y psiquiatras, pero sin ser constante y hasta probó con terapias de regresión las cuales, afirma, fueron muy buenas, pero a la vez asegura que no volvería a pasar en su vida para no tener que revivir una y otra vez esos instantes de tanto daño y dolor.

Belén dice que fue saliendo adelante cuando un día abrió los ojos y se dio cuenta que no era la única que había pasado por tantos momentos traumáticos, que tenía que aceptar lo que había pasado en su vida y que no podía superarlos sola.

“Fueron muchos psicólogos, pero el ultimo me trató diferente, creo que lo mejor fue no darme un diagnóstico y centrarse en quitarme todas las etiquetas que me pusieron: desde obesidad, drogadicción, víctima y un sinfín más. Me siento (hoy en día sigue con el mismo terapeuta) contenida y nadie dice que no cueste, muchas veces tengo que razonar que el terapeuta trabaja con mi reflejo y tuve mil confrontaciones y emociones muy desbordantes, pero en los peores momentos volvía a pensar que esto es la vida que me tocó y que soy la única responsable. No tanto de lo que pasó, si no de poder salir y llevar todos los daños con una mirada diferente”.

La certeza de saber que algo mejor la esperaba

Sin embargo, más allá de todos estos bastones a los que se fue aferrando desde que era una niña, Belén confiesa que nunca dejó de pensar que la vida le traería algo mejor. Evidentemente, en algún lugar de su mente y de su corazón tenía la esperanza de que merecía algo mejor, que no debía rendirse ante las circunstancias adversas por las que estaba atravesando y que una infancia con tantos golpes no determinaba que su juventud y su vida adulta estuvieran echadas a la misma suerte. Quizás, esas mismas condiciones crearon en ella una capacidad de adaptación y de respuesta que con los años iría forjando.

“Observar y escuchar me dio a entender que no podía hacer nada por mi corta edad así que el instinto de supervivencia se agudizó al punto de entender que solo podría estar peor si me moría, enfermaba o si me faltaban mi madre o mis hermanos. Pensaba que no a todos le pasaba lo que a mí, por algo había nacido, y que seguramente todo eso se acabaría. Claro que no sabía cuándo ni lo que tendría que esperar y mucho menos pasar en mi vida. Como era muy chica y vivía mucha violencia, lo único que podía hacer era mantenerme callada y sin cambios, eso era lo que no causaba problemas, acatar órdenes y aceptar conductas de otros hacia mí aunque no me gustaran”.

Belén cuenta que todo lo que le pasó le dejó enseñanzas positivas como, por ejemplo, que las pérdidas son inevitables y que tarde o temprano en la vida todo pasa, nada es eterno.

Aceptación activa

Belén dice que fue saliendo adelante cuando un día abrió los ojos y se dio cuenta que no era la única que había pasado por tantos momentos traumáticos, que tenía que aceptar lo que había pasado en su vida y que no podía superarlos sola. “Que tenemos alguien al lado que puede entendernos, por empatía o por haber vivido situaciones parecidas, que no soy la única que sufrí ni que va a sufrir”, dice. Y agrega: “En un momento, mi hija menor me hizo darme cuenta de que su vida dependía de mí y más allá de todo lo que yo pudiese creer o querer para ese momento, ella no me pidió venir a este mundo, ella era la consecuencia, una vida era la consecuencia de mis actos y eso pesaba y tenía una gran responsabilidad. Así que pude darme el coraje y la valentía de poder resistir todos los dolores que yo misma me había provocado, como el alejamiento de mi hija mayor, adicciones y desarraigos”.

¿Cómo es su vida en la actualidad?

La vida actual de Belén, que ahora tiene 36 años, transcurre, cuenta, sin miedo a las despedidas y mucho menos a los fracasos, que son parte de la vida, rodeada del amor de su hija menor, con la que comparten momentos de risas y de obligaciones y aunque no es fácil, dice, logran complementarse y aprender a ser una pequeña familia.

Este año escribió la novela Lo inevitable, un thriller psicológico sobre el dolor, lo no dicho, la fragilidad de la mente, la necesidad de hablar para sanar.

En el rubro laboral hace dos años puso, junto a uno de sus hermanos, una tapicería y mueblería. “Me gusta atender a la gente, saber cómo aconsejarlos a la hora de elegir un producto, los colores, las texturas o las utilidades de los materiales”.

Y haciéndole caso a sus pasiones y tomando como referencia aquellos días en los que se tomaba un respiro de lo que le sucedía en su vida cuando se refugiaba en la biblioteca de la escuela y le daba permiso a su imaginación de escritora, este año escribió la novela Lo inevitable, un thriller psicológico sobre el dolor, lo no dicho, la fragilidad de la mente, la necesidad de hablar para sanar. Un grito desesperado que nos hace reflexionar sobre la importancia de la salud mental y todo el camino que falta recorrer con respecto a ella.

Amor en estado puro: Belén junto a su hija más chica.

“Lo Inevitable surge de un taller de teatro, desde siempre me gustaba crear, y para la muestra de fin de año necesitábamos alguna escena, fue así como nació uno de los personajes del libro a mediados de 2018. En el quiero mostrar varias caras de la realidad de muchas situaciones, tanto victimas como victimarios, jueces y verdugos, todo a vista del jurado que obviamente son los lectores, y esto ocurre en un psiquiátrico, creo que poner en ese lugar a los personajes, un lugar extremo, nos hace analizar un poco cual es la realidad realmente de cada uno de los personajes, la credibilidad de estos. Creo que la base para hacer este libro fue poder expresar de cierta manera, muchas situaciones en mi vida, mezcladas con muchas historias que fui conociendo y empatizando, creo que hay mucho dolor en las mentes, dolores que no sanan, dolores que necesitan ser expresados, y a mi tener la posibilidad de ver un poco más allá de la acción. Ver la emoción del porqué de los actos me hizo escribir Lo Inevitable”, explica.

“Siempre están las posibilidades por más oscura que se vea la vida”

Por último, Belén cuenta que todo lo que le pasó le dejó enseñanzas positivas como, por ejemplo, que las pérdidas son inevitables y que tarde o temprano en la vida todo pasa, nada es eterno.

¿Qué mensajes les darías a las personas que se encuentran pasando momentos de angustia y desesperación? “Les diría que no se olviden que solo es un momento y que de ese momento tienen que aprender todo lo que puedan y cuando estén dispuestos busquen ayuda. Muchos estuvimos allí y deseamos ayudar a otros. Y segundo, que no se den por vencidos, siempre están las posibilidades por más oscura que se vea la vida y no importa lo que digan las etiquetas de la sociedad”.