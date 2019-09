Kate y Meghan: el juego de las diferencias

Encabezan cada uno su propia fundación de beneficencia, ya no son vecinos en Kensington y separaron sus equipos de trabajo. En la foto, las cuñadas juntas de una jornada de tenis en Wimbledon. Fuente: HOLA - Crédito: Cordonpress

Ya no son los "Fabulosos Cuatro", como en un principio los ingleses se entusiasmaron en llamarlos. El príncipe William y Kate dejaron a Harry y a Meghan fuera de la Royal Foundation, la organización caritativa que los hijos del príncipe Carlos y Lady Di fundaron en 2009 para continuar con el legado solidario de su madre (el sábado se cumplieron 22 años de su trágica muerte). Ahora la organización será llamada The Royal Foundation of The Duke and Duchess of Cambridge, tal como revelan los documentos de Companies House, el registro mercantil del Reino Unido, donde se ve que se pagaron 10 libras esterlinas para el aviso de cambio de nombre.

Muy elegantes, William y Kate dijeron presente en los Premios Bafta, celebrados en febrero en el Royal Albert Hall. La duquesa de Cambridge llevó un espectacular traje con escote irregular, volados en el bretel y cintura marcada de Alexander McQueen. Fuente: HOLA - Crédito: Gettyimages

Según el sitio UFO No More, en sus primeros doce meses como duquesa, Meghan invirtió 482 mil dólares en su guardarropa, mientras que Kate gastó 87 mil en 2018

En julio, el príncipe Harry y su mujer, Meghan, fueron a la première de El rey león. La duquesa de Sussex lució un vestido de línea New Look, en largo midi, con cintura ceñida y falda con vuelo de Jason Wu Collection. Fuente: HOLA - Crédito: Gettyimages

La noticia llega un año después de que los cuatro se presentaran públicamente en el primer y único foro que compartieron. "Trabajar en familia tiene sus desafíos, pero estamos unidos por el resto de nuestras vidas", dijo Harry entonces. Sin embargo, en junio pasado, el Palacio de Buckingham emitió un comunicado para confirmar que la fundación se convertiría en el "principal vehículo filantrópico y caritativo para el duque y la duquesa de Cambridge" y que los duques de Sussex establecerían su propia fundación.

Apenas unos días antes, Harry y Meghan habían dejado Kensington Palace, donde eran vecinos de William y Kate, para mudarse a Frogmore Cottage, en Windsor, y también habían separado sus equipos de trabajo: el de los Sussex está basado en Buckingham, mientras que el de los Cambridge se mantiene en su oficina en el Palacio de Kensington.

Para sus primeras vacaciones con Archie Harrison, que este viernes cumple 4 meses, Meghan y Harry volaron a Ibiza, donde se hospedaron en casa de Elton John, y después a Niza Fuente: HOLA - Crédito: Grosby

Este año los Sussex se mudaron a Frogmore Cottage, en Windsor, una propiedad con diez habitaciones en los terrenos del castillo de Windsor. Fuente: HOLA

Después de una lluvia de críticas a los Sussex por los aviones privados que usaron durante sus vacaciones, los Cambridge tomaron un vuelo low cost a Balmoral

A fines de agosto, los Cambridge y sus hijos volaron a Balmoral en una compañía low cost. Fuente: HOLA - Crédito: Grosby

Tanto George como Charlotte, sus hijos mayores, cargaron sus mochilas Fuente: HOLA

MIRADAS DIFERENTES

Si bien hay quienes plantean que esta separación fomenta los rumores de una pelea entre los hermanos y las cuñadas, hay otros que aseguran que era un paso necesario: deben prepararse para sus futuras responsabilidades, que son bien distintas, ya que William es heredero del trono y Harry pretende una vida lo más normal posible. Los hermanos, y especialmente sus mujeres, tienen estilos muy diferentes, que poco a poco se ponen de manifiesto.

El fin de semana, Harry y Meghan disfrutaron de un almuerzo sencillo en The Rose & Crown, un pub en el pueblo de Winkfield, situado a diez minutos en auto de Frogmore Cottage, junto su hijo de cuatro meses, Archie Harrison, dos guardaespaldas y una asistente. El hecho se produjo tras una semana difícil para la pareja, que fue muy criticada por los medios por su ritmo de vida, tras haber tomado cuatro aviones privados en once días (entre otras cosas, disfrutaron de unas vacaciones con ribetes hollywoodenses en casa de Elton John, en Ibiza). Casi en simultáneo, los Cambridge se trasladaron con sus hijos a Balmoral en un vuelo que les costó 80 euros y en el que se los vio cargando sus propias valijas. Al menos, esta vez dejaron a todos fascinados.

El tema de los vuelos privados no es nuevo para los Sussex. Ahora salió a defenderlos el propio Elton John, y el año pasado, cuando Meghan voló a su baby shower en Manhattan, la defendió George Clooney, que aseguró que él y su mujer, Amal (una de las organizadoras), se lo habían regalado.

Por otra parte, según el Daily Mail, la confesión de Harry a Jane Goodall sobre su decisión de tener como máximo dos hijos para reducir su huella de carbono habría molestado a William y Kate, que son padres de George (6), Charlotte (4) y Louis (1), y este sería el motivo por el que habrían elegido no coincidir en su visita a la reina Isabel. Este mes, además, Meghan se estrenó como editora invitada de Vogue, en un número dedicado a las mujeres que "rompen barreras". Optó por no ponerse en la portada, según dijo el editor jefe de la revista, Edward Enninful, ya que sentía que sería algo "presuntuoso". Quien sí posó para la portada de la misma publicación en junio de 2016 fue. su cuñada.

El retrato que el fotógrafo de moda Alexi Lubomirski hizo de los Sussex para su compromiso Fuente: HOLA - Crédito: Gettyimages

La foto oficial del compromiso del hijo mayor del príncipe Carlos, bien clásica Fuente: HOLA - Crédito: Gettyimages

Kensington Palace, donde viven los Cambridge y hasta hace poco eran vecinos de Harry Fuente: HOLA

DOS MUJERES, DOS ESTILOS

La forma en que quieren encarar su status royal, las temáticas con las que se involucran, la crianza de sus hijos y hasta la ropa son puntos que diferencian a las cuñadas. Mientras que Kate parece estar dispuesta para aprender todo lo necesario para seguir a su marido camino al trono y este año mostró al mundo su pasión por la jardinería, Meghan se mantiene firme en su defensa de causas que abraza desde mucho antes de conocer a su marido, como el empoderamiento femenino.

Dedicadas a sus hijos, Kate no duda en compartir imágenes con sus herederos, de las cuales muchas veces ella es la autora; en cambio, Meghan, se revela como una madre más celosa de la privacidad de su hijo, a quien sólo dejó ver en ocasión de su bautismo (no dijeron ni dónde nació, ni quiénes son los padrinos y mucho menos permitieron cámaras).

En cuanto a sus guardarropas, el de la mujer de Harry es el que tiene una inversión mayor. Según el sitio UFO No More, que cada año hace este cálculo a partir de los precios comerciales de las prendas que usan las mujeres de la realeza en actos públicos, en sus primeros doce meses como duquesa, Meghan encabeza el listado con 482 mil dólares, mientras que Kate está cuarta, con 87 mil (en su primer guardarropa completo como duquesa de Cambridge, gastó 66.350 dólares).

El sueño de los "Fabulosos Cuatro" parece haber llegado a su fin. Empieza la era de una realeza joven que quiere reescribir las reglas.

En la edición de septiembre de Vogue UK, dedicada a las mujeres que rompen barreras, Meghan fue la editora invitada. Fuente: HOLA - Crédito: Gettyimages

Sin embargo la duquesa de Sussex no quiso salir en tapa Fuente: HOLA

En junio de 2016, Kate posó para la portada de los 100 años de la misma publicación. Fuente: HOLA

Mientras Kate posa con sus hijos y muchas veces es la autora de las fotos que comparte la Casa Real, Meghan sólo mostró a Archie el día de su bautismo

La única foto que los Sussex mostraron hasta el momento de Archie Harrison. Fue con motivo de su bautismo, que fue "puertas adentro". Fuente: HOLA - Crédito: Gettyimages

El primer y único foro de la Royal Foundation que compartieron los "Fabulosos Cuatro", en febrero de 2018. Kate estaba embarazada de su tercer hijo, Louis. Fuente: HOLA - Crédito: Gettyimages

Una imagen muy descontracturada de los Cambridge, este año, en la inauguración del bosque diseñado por Kate para el Chelsea Flower Show, el evento floral más importante de Londres que se celebra en la capital desde 1851. El príncipe Louis estaba encantado Fuente: HOLA - Crédito: Gettyimages

