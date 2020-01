Kate Middleton habló del aislamiento que sintió cuando tuvo a su primer hijo

Las fotos de los primeros días de vida del príncipe George parecen idílicas pero la duquesa contó que no todo era color de rosas Fuente: Archivo

La duquesa de Cambridge, Kate Middleton, habló sobre su experiencia en la maternidad y lo difícil que fue para ella atravesar ese momento por primera vez.

En 2017 ya había tenido la oportunidad de comentarlo en el marco de una charla de la fundación Heads Together que trata la salud mental. "Incluso en mi caso, que he contado con un apoyo en casa que la mayoría de las mujeres no tienen, nada puede de verdad prepararte para la difícil y abrumadora experiencia que significa convertirte en madre", afirmó.

Esta semana la duquesa estuvo en Cardiff para presentar "5 big questions", una encuesta para conocer cómo es la infancia en el Reino Unido. Al visitar un centro en donde se encuentran las madres y sus bebés, recordó su mala experiencia cuando estuvo embarazada de su primer hijo George.

"He estado conversando con otras madres sobre cuando tuve a George. Tenía un bebé muy pequeño en el medio de Anglesey y me encontraba tan aislada, tan sola", dijo recordando cuando la pareja vivía en una pequeña isla galesa. "No tenía cerca a mi familia. Guillermo hacía el turno de noche. Me gustaría haber tenido un centro como este para al menos hablar", confesó Kate muy emocionada.

Hace unas semanas, Kate había declarado que ya no iban a tener más hijos por una decisión de Guillermo.