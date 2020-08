Alejandro Gorenstein Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de agosto de 2020 • 00:01

Hasta hace algunos años Irene Lugo (34) trabajaba como secretaria en un consultorio médico y era voluntaria de PAMI donde hacía visitas a hogares, geriátricos y hospitales, lugares a los que llevaba cosas ricas y diferentes películas para ver con las personas que vivían en esos sitios.

Una tarde llegó a un hospital en Olmos (La Plata) donde había niños judicializados en estado de adoptabilidad. Ese viernes le presentaron el sector pediátrico y apenas se abrió la puerta se encontró a Keila, una nena de cuatro años que no bien la vio le tiró sus bracitos para que la alzara a upa. Sin dudarlo ni un solo segundo Irene asintió a ese pedido y permanecieron toda la tarde de esa forma recorriendo el hospital.

Keila en sus primeros paseos

Amor a primera vista

"A pesar de que era la primera vez que nos veíamos habíamos tenido una conexión muy especial, fue algo mágico y me empecé a interesar por su historia. Me contaron que había sido abandonada de muy pequeña, no tenía un buen estado de salud, casi no hablaba ni controlaba esfínteres, tenía problemas para mantenerse en equilibrio y no estaba escolarizada", recuerda Irene, que a los pocos días les propuso a las autoridades del hospital anotar a Keila en un jardín de infantes para que pudiera sociabilizar con otros niños.

Irene, que vivía con su mamá y con su papá en La Plata, iba todos los viernes a visitar esa institución donde Keila la aguardaba ansiosa para volver a sentir ese calorcito y ese amor que había experimentado la primera vez. "Llegó un momento en el que pregunté cómo podía hacer para poder llevarla a casa y tuve que hacer un trámite para que me permitieran llevármela aunque sea una o dos horas. Ese fue el primer paso que dimos. La primera vez fuimos a pasear por el centro y también a conocer al bosque. Hasta que en un momento pregunté si se podía quedar a dormir y conseguí la medida de abrigo para que pudiera pasar más tiempo conmigo ya que ella no se quería volver al hospital y nos era muy difícil ese despegue para las dos, no nos podíamos soltar", se emociona.

"Estaba más contenta, sintió ese cariño de toda la familia"

Hasta ese momento Irene no tenía pensado tener hijos. Tenía 27 años, vivía con sus padres, no estaba en pareja y no se le pasaba esa idea por la cabeza. Sin embargo, el vínculo con Keila era tan fuerte que comenzó a picarle el bichito de la maternidad. "A medida que ella se iba quedando en casa íbamos probando que dejara los pañales y yo me sentía muy maternal, ella ya era parte de mi vida y me animé a iniciar los trámites para que se quedara más tiempo conmigo y más adelante decidí adoptarla. Con el tiempo fue dejando los pañales, comenzó a incorporar más palabras, estaba más contenta, sintió ese cariño de toda la familia".

Keila, la nena que a los 4 años se encontró con Irene, y cambió su vida

A Irene le cuesta encontrar una palabra para explicar ese vínculo de amor que las unió a ambas desde el primer momento, pero está convencida que fue Keila quien la eligió a ella. "Cada vez que se quedaba a dormir me costaba mucho volver a llevarla al hospital. Una vez me llamaron para decirme que estaba llorando hacía horas y me sugirieron que no era conveniente que la fuera a buscar nuevamente".

Irene había quedó shockeada tras ese sorpresivo llamado. Lo primero que sintió fue que no quería hacerle daño porque Keila ya había sufrido mucho. Estuvo pensando durante dos o tres días y llegó a la conclusión de que necesitaba hacerle el bien y su mayor deseo era que se quedara con ella para siempre. "Lo primero que hice fue preguntarle a ella si quería que yo fuera su mamá, ella me sonrió y me dio un abrazo enorme. Entonces, fuimos a hablar con la gente del hospital para decirles que queríamos ser madre e hija".

Una familia muy unida

Un amor inquebrantable

Al día siguiente arrancó con los trámites de adopción, desde ese día Keila comenzó a vivir en su casa y nunca más volvió al hospital, salvo para realizarse algunos controles médicos. Paralelamente, Irene comenzó a construir su propia casa, requisito fundamental que le pedían desde el juzgado para poder otorgarle la adopción de la pequeña.

Sin embargo, no fue tan fácil que la justicia le concediera ese deseo por el que venía luchando desde hacía tiempo. Finalmente, el 31 de diciembre de 2016 salió la sentencia de adopción. "El juez fue viendo los cambios de Keila, mi deseo de ser su mamá y llegó un momento en el que me dijo que lo de nosotras era un amor inquebrantable. No paramos de llorar, era un logro que había costado mucho. Sentía que, por fin, se había roto con esos prejuicios de que una persona sola no podía adoptar y más aún si se trataba de una nena grande".

Dos hermanitos afectuosis

"Divertida, alegre y amiguera"

Actualmente, Keila tiene 10 años y su hermanito Timoteo un año y nueve meses, fruto de una relación que su mamá tuvo con un hombre con el que ya no están juntos. "Ella lo cuidó mucho desde que estaba en la panza, son muy compinches, como él ya está más grande juegan mucho más, son muy unidos", cuenta, orgullosa. "Keila es mucho más extrovertida, divertida, es muy alegre y amiguera, habla un montón gracias al trabajo de su fonoaudiólga y las otras terapias, se desarrolla genial, el cambio en ella es impresionante, creció de golpe, está alta, estilizada, es una mujercita, en la escuela le va muy bien y ella pone mucho de sí para que eso suceda. Es muy perseverante y logra todo lo que se propone", agrega su mamá.

Pasión por "El Lobo"

Los tres comparten la pasión por Gimnasia y Esgrima de La Plata. Su mamá dice que la primera vez que la llevó a Keila a conocer "El Bosque" (donde se encuentra el estadio) ella sintió esa pasión y actualmente es parte de su vida: fue al jardín y va a la escuela de Gimnasia, baila en la murga y hace natación en el club de sus amores. Es un amor que comparte con su mamá y con su hermanito.

Irene, Keila y su hermanito de 1 año

"Soy una mamá 24x7, estoy todo el tiempo con mis hijos, siento que soy una mujer muy guerrera que lucho por ellos, siempre están primero, los cuido con toda mi alma. Siempre sueño con que ellos sean felices, que tengan todo lo que necesiten. Keila sufrió muchísimo y cada vez que la veo sonreír es como un logro, un festejo y me emociona un montón".