Kim Kardashian generó polémica por su manera de comer patitas de pollo

En julio del año pasado , Kim Kardashian se declaró vegana a través de las redes sociales. Por eso, la semana pasada sorprendió que en el menú típico de la celebrity de McDonald's apareciera una hamburguesa de queso y unas patitas de pollo que, para colmo, al parecer, Kim sumerge en miel para luego saborearlas mejor.

La confusión sucedió cuando hace unos días la cadena de comida rápida publicó una campaña publicitaria mostrando lo que la gente famosa pide cuando visita sus locales. Allí estaban las órdenes de Kanye West, Millie Bobby Brown, Keith Urban y hasta Romeo y Julieta.

La polémica se puso intensa cuando Kim Kardashian publicó un tuit en el que decía que comer nuggets con miel era la única forma de comerlas, y miel, sola y pura, no mostaza con piel. Twitter se quebró en una grieta insondable entre los fervorosos de la miel y los puristas. Tanto fue así que hasta Kim fue coronada la reina de los nuggets con miel.

No respondió a quienes la cuestionan por "traicionar" su dieta, pero sí habló de cómo se come en su casa usando la definición plant based (a base de plantas). Esto implica que casi todo lo que come es de origen vegetal.