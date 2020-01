Fuente: Archivo

23 de enero de 2020 • 09:49

Sergio Romero fue protagonista hace unos días de un accidente automovilístico cuando se dirigía al campo de entrenamiento del Manchester United, en Inglaterra. Si bien fue solo un susto y no hubo heridos, el arquero argentino recibió fuertes acusaciones de parte de Dave Morton, un ex motociclista inglés.

Morton le recriminó a Romero conducir "fuera de control" el Lamborghini y haber chocado el auto en el que se trasladaban su hija y sus nietos.

Las acusación a Sergio Romero

A través de su cuenta de Facebook, el ex deportista se mostró enojado contra el arquero del Manchester United y aseguró que sus familiares "tuvieron suerte de que no las matara".

"Mi hija Kara y mis 2 nietos, fueron víctimas inocentes de un accidente automovilístico que involucró a Sergio Romero, que estrelló su auto al conducir fuera de control. Tuvieron suerte de que no los matara", escribió Morton.

Morton también se mostró triste porque el club ni Romero se encargaron de reparar los daños producidos a su familia. "Dicen que no hubo otro auto involucrado, pero hubo uno y mi hija ahora no tiene auto y no ha escuchado nada del Manchester United para saber cómo está o si necesita cualquier ayuda sobre cómo se moverá hasta que se resuelva", señaló.

Lo cierto es que pocas horas después del accidente, Mortón dijo que el Manchester United trató de ponerse en contacto con ella. "Ahora han estado en contacto y Sergio se disculpó en el momento por el accidente y el trauma que causó. Las cosas se están moviendo en la dirección correcta para ser ordenada. Gracias a todos los que se pusieron en contacto", agregó.