La broma del siglo: aprovechó que su amiga no estaba y le dejó una sorpresa

Las bromas en las universidades son moneda corriente. Y una muy resonante se vivió en la Universidad de Nottingham, Inglaterra, en donde un joven llamado Nat Openshaw aprovechó la oportunidad para darle una lección a su compañera que había dejado la puerta de su cuarto abierta. Tiempo antes, Nat había sido víctima de otro chiste, cuando le cambiaron su colchón de espuma suave por uno antiguo de otro residente.

El joven de 21 años golpeó la puerta de su amiga cuando se había ido a visitar a su familia en Sandbach, Cheshire, el mes pasado. Como obviamente no había nadie, pasó. Nat, que vive en el piso de arriba, pasó más de cinco horas decorando todo, desde el inodoro hasta cada pared, usando unos 20 rollos de papel de aluminio de 18 metros de largo y grabándolo todo para compartirlo en TikTok.

Al regresar a su habitación cinco días después, Katy se llevó la sorpresa de su vida cuando vio todo envuelto en aluminio. “Se sentía como si estuviera en un mal sueño”, afirmó. “Nunca cierran las puertas de sus pisos individuales, así que sabía que su habitación estaría abierta durante aproximadamente una semana y me pregunté qué podía hacer. Me di cuenta de que es una habitación bastante dura y plana. No hay muebles, así que pensé en cubrirla con papel de aluminio. Lo busqué en Google y había un instructivo, y soy bastante hábil con el bricolaje” afirmó el joven.

Katy, quien está estudiando una maestría en marketing digital, aseguró que están bromas están lejos de haber terminado. “Estaba tan sorprendida. No pensé que nadie entraría allí, pero obviamente estaba equivocada. Definitivamente aprendí la lección de cerrar mi puerta con llave. Realmente no tuve tiempo para sacar todo esa noche, así que pasaron unos dos días antes de que tuviera el valor para hacerlo. Me tomó aproximadamente una hora”, confesó.

LA NACION