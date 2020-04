La cuadra: una comunidad que nació durante la cuarentena

Pequeñas historias urbanas "de balcón a balcón" demuestran cómo este largo confinamiento puede ayudarnos a redescubrir nuestros vínculos vecinales.

La calle está más vacía que nunca, las plazas lucen como un desierto, las fotos de reuniones sociales parecen salidas de otra vida, los restaurantes siguen cerrados y sin embargo en ciudades de todo el mundo esta cuarentena está dando lugar a un fenómeno impensado: el redescubrimiento de nuestros vecinos . Algo así como una nueva "comunidad de la cuadra".

Y es que más de un mes de aislamiento da para mucho, y fue así como balcones, terrazas y hasta ventanas mínimas empezaron a transformarse de pronto en una suerte de válvula de escape para conectarnos, al menos de cierta forma, con el añorado mundo exterior. El encuentro de vecinos suele tener su clímax a las 21 -cuando se produce el aplauso generalizado para reconocer la labor de los trabajadores de la salud-, aunque también ha avanzado por otros andariveles: ahí está, por ejemplo, el DJ famoso que saca a bailar a los edificios aledaños; ahí el cantante lírico de Villa Crespo que con su ópera está deleitando a un barrio completo; ahí el diseñador audiovisual que cada noche regala sus coloridos shows de mapping.

En Villa del Parque, sobre la calle Lascano, Manuela se asomó una tarde desde su balcón y se sorprendió al ver un enorme cartel que atado en las rejas del dúplex de enfrente rezaba: "Feliz cumple, Manuela". Sorprendida, la mujer le dijo a viva voz a la parejita que terminaba de colgarlo: "¡Qué casualidad! ¡Yo cumplo años hoy y me llamo Manuela!". Pero ahí nomás se develó el misterio cuando, desde sus ventanas, decenas de vecinos salieron a cantarle el feliz cumpleaños y justo debajo del balcón apareció Vanina, su hija, con una torta adornada con velitas y el número 77. "Fue un momento especial y muy cargado -cuenta Vanina-. Mi papá había muerto hacía una semana, y estando en cuarentena ni un festejo íntimo podíamos hacer. Necesitaba pensar algo que a mi mamá le reconfortara el alma. Entonces me acordé que los vecinos de la cuadra tenemos en whatsapp un grupo para estar comunicados y cuidarnos. Así que los convoqué para cantarle el feliz cumpleaños, y aunque en un principio mis hijos me decían que estaba loca, al final ellos también terminaron enganchándose".

"Estamos gritando y cantando para reemplazar a los abrazos", explicó Alejandro Artopoulus , sociólogo de la Universidad de San Andrés. Y agregó que todas estas expresiones "tienen un efecto reparador y terapéutico inmenso, porque buscamos rearmar nuestra estructura de lazos y contactos y a la vez 'tanteamos' para asegurarnos de que la sociedad siga funcionando".

Noches mágicas

En plena pandemia en san juan, la familia Noguera festejó el cumpleaños de 15 de Julieta en el techo de su casa, con el DJ pasando música desde una vivienda cercana y los vecinos sumándose a media noche, cada quien desde su terraza, entre aplausos, gritos y las pantallas de sus celulares encendidos como para transformar toda esa oscuridad reinante en una "noche mágica".

Pero las nuevas costumbres no son solo cosa de estas latitudes. "Con el confinamiento empezamos todos a salir a los balcones, a veces para aplaudir, otras solo para charlar y así terminamos conociéndonos entre todos", cuenta Denise Tempone , periodista argentina que desde hace dos años vive en el barrio madrileño de Malasaña. "Un día a alguien se le ocurrió tirar guirnaldas de banderines entre balcones, y al rato todos estábamos haciendo lo mismo. Lo más divertido ahora es el juego de hacérselo llegar al otro sin tocarlo y sin bajar, entonces los atamos a una pelota de tenis y hasta que se emboca o cae en un balcón equivocado se va dando un proceso muy gracioso. La verdad que es lindo lo que se está generando", relata. También en España, más precisamente en Asturias, tuvo lugar el último 17 de abril una suerte de "escanciado masivo" de sidra desde las casas. La iniciativa, organizada por la asociación de sidrerías de la calle Gascona, en la ciudad de Oviedo, nació con la idea de que los vecinos pudieran servirse un poco de esta bebida típica de la zona "a la salud de todos aquellos que de alguna u otra forma están sufriendo las fatales consecuencias de la pandemia del coronavirus".

También la solidaridad entra a jugar fuerte en esta nueva red de lazos barriales. Valentina Szejer tiene 22 años, estudia diseño de indumentaria y vive en La Lucila. Nunca antes había tenido contacto con sus vecinos hasta que se le ocurrió ponerse a hacer barbijos (a ella) y ofrecerlos en el grupo de whatsapp de la cuadra (a su mamá). "Jamás esperé tener semejante repercusión. En pocos días tuve más de 60 pedidos, y si bien yo quería regalarlos, la mayoría insistió en pagármelos", cuenta Valentina y confiesa que se sintió emocionada cuando una de sus vecinas sugirió aplaudirla también a ella a las nueve de la noche. "Fue un gesto hermoso. Y es una gran experiencia poder sumar algo desde las herramientas que tengo, además de conocer a la gente del barrio: fui a llevar barbijos a casas por las que hasta hace poco pasaba todos los días sin tener la menor idea de quién vivía ahí".