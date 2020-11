La cultura del miedo nos aleja del semejante

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de noviembre de 2020

Las malas noticias captan más rápidamente la atención y resultan mejor negocio (en las diferentes acepciones de esta palabra) que las buenas. Vivimos en una atmósfera paranoica desde algunas décadas atrás, solo que en los últimos años se hizo más densa al calor de la inseguridad, de sucesivas crisis económicas y financieras, de una desigualdad social creciente y de una avanzada pandemia de narcisismo que fue llevando a las personas a una pronunciada indiferencia hacia el otro (ese que solemos llamar prójimo o semejante) al punto de convertirlo en un temible desconocido. El año 2020, con su regalo envenenado conocido como Covid-19, potenció lo que ya estaba e impulsó definitivamente lo que es una categoría relativamente reciente en la mirada sociológica: la cultura del miedo.

Para la filósofa catalana Marina Garcés, autora de Filosofía inacabada y Ciudad princesa, entre otras obras, y propulsora de experiencias que inserten la filosofía en la vida cotidiana, esa cultura convirtió "la curiosidad en sospecha, la crítica en acusación, las convicciones en dogmatismo y el debate en hostilidad y linchamiento". Así se instala, dice, el miedo a hablar, a discutir, a disentir, a equivocarse, a exponerse, a experimentar. "Cada uno se protege tras una identidad fuerte que sólo sirve para combatir a la contraria".

Sus secuelas incluyen la pérdida de solidaridad, la sospecha hacia todo lo desconocido, incluidas personas, el encapsulamiento en grupos pequeños...

Al expandirse, la cultura del miedo abarcó campos como el temor al desempleo, a las catástrofes consecuentes al cambio climático, al crimen, a los fenómenos naturales, a la enfermedad. Sus secuelas incluyen en primer lugar la pérdida de solidaridad, la sospecha indiscriminada hacia todo lo desconocido, incluidas personas, el encapsulamiento en grupos pequeños. Como llegó a decir el filósofo, poeta y novelista británico Aldous Huxley (1894-1963), autor de esa visionaria distopia titulada Un mundo feliz, "el miedo ahuyenta al amor, la inteligencia y la bondad. Al final, el miedo llega a expulsar del hombre a la misma humanidad". No será fácil regresar de la nueva normalidad que las cuarentenas tan interminables como discutibles impusieron en nuestras vidas. Y es muy posible que el regreso muestre la profundización de la cultura del miedo como una de las consecuencias más nefastas de la experiencia. En pequeños gestos, en mínimas actitudes, en diálogos expresados en la vida cotidiana se puede advertir hoy la sombra del temor al otro. Padres y madres que aconsejan a sus hijos no compartir nada con otros chicos, no tocarlos, no jugar en cercanía, personas que se cruzan de vereda si un transeúnte viene de frente, miradas torvas en cualquier situación en la que alguien se aproxima a menos de dos metros, aunque estén todos escudados en barbijos, máscaras, guantes y todo tipo de escafandras. Resistencia a los encuentros y reuniones aun en pequeñísimos grupos (tres o cuatro personas) y en condiciones de razonable seguridad. El psicólogo italiano Luigi Zoja advierte en su exhaustivo trabajo Paranoia, la locura que hace la historia, que la paranoia es contagiosa, nace en el individuo, pero se convierte en fenómeno de masas cuando es manipulada a través del discurso político, el comportamiento de los medios y los comunicadores, y perversas manipulaciones de sectores de poder. Durante la pandemia y sus modos de gestión el coctel quedó servido. Dos efectos del miedo disfuncional son que nos impide pensar y que, cuando lo hacemos, el pensamiento es distorsivo. Nos secuestra de la realidad. Y en la realidad está el otro, el prójimo, aquel de quien necesitamos para sobrevivir (porque somos frágiles) y para que, con su palabra, su mirada, su presencia, su contacto, nos confirme nuestra existencia. Regresar del miedo al otro va a ser el desafío más importante en el futuro próximo. Habrá quienes se atreverán y habrá quienes quedarán abrazados a su miedo, condenados a convivir con él y no con el semejante.

