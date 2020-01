La década de las mujeres

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de enero de 2020

Puedo escribir cualquier cosa, total esta semana nadie lee. Puedo hablar del video de año nuevo de la nueva primera dama y alegrarme por ella pensando que seguro que algo nos cambió en la cabeza a los argentinos si ya no le exigimos tanto ni nos molesta que la señora del presidente pose poniendo a prueba toda la elegancia de la que es capaz para desearnos felicidades para el 2020 y contarnos sus proyectos. A Juliana Awada, que ocupó esa responsabilidad imaginaria hasta hace apenas un mes, la hubieran destrozado por mucho menos los mismos que defienden en la redes al Papa Francisco con abortero y anticlerical corazoncito verde, aunque reparta coscorrones a los fieles. Alguien dirá, sin ponerse colorado ni sacarse el pañuelo, que "se llama evolución", y no podremos responderle, o ¿qué otra cosa perseguimos si no es el cambio?

Puedo escribir cualquier cosa porque nadie lee, así que aprovecho y hago lo que se hace en esta época del año, que es recapitular. Es probable que la década que estamos dejando atrás (habrá que discutir con los expertos si la década termina este año o el próximo, pero a los fines, da igual) haya sido la de las mujeres. Para bien y para mal: en todo el mundo, nunca como ahora hubo tantas mujeres y varones que se declararan orgullosamente feministas, nunca se habían cuestionado así los privilegios de la masculinidad, nunca se habían revisado de manera masiva los comportamientos que nos llevaron a aceptar en líneas generales las reglas de una sociedad patriarcal. Esta es la década en la que las mujeres cambiamos el eje de la

conversación: logramos que se hable globalmente de nuestros derechos reproductivos, de paridad, de violencia machista, de abuso de poder.

Y entonces, ¿ya ganamos? Es relativo: mientras las adolescentes crecen con un discurso que no les permite salirse del mandato que dicta feminismo como única opción, los femicidios aumentan de manera pavorosa (uno cada 30 horas en 2015, cuando la Argentina fue escenario de la primera marcha de #NiUnaMenos; uno cada 22 horas este último diciembre). Eso sí, ahora los llamamos por su nombre y tampoco podemos estar seguros de que la visibilización del problema no sea parte del asunto: ahora los vemos.

También hablamos de aborto y se discute su legalización en Estados en los que era tabú, pero otros en donde estaba garantizado retroceden a discusiones arcaicas y volvemos a marchar como criadas de cuento. Hablamos, pero votamos a Trump y a Bolsonaro. Y es que esta fue una década en la que hablamos y dijimos mucho, pero tal vez lo hacíamos porque ya no importaba: digo lo que quiero, total nadie lee; digo porque hay redes sociales y da igual; digo porque lo que digo no requiere compromiso.

No quiero arrancar el 2020 con una nota amarga, pero mi deseo para la década que sigue es que la acción se empiece a unir con la palabra. Porque mientras declamamos, la década parece nuestra, y nos quedamos tranquilos porque parece que estamos haciendo algo, y hasta que estamos ganando. Y hay editora de género y columna en el suplemento, pero, al final, dos señores de corbata se dan la mano y nos niegan los derechos. Y nos dan el premio y un ministerio y un espacio para hablar de "nuestros temas", y nos aplauden y se ponen el pañuelo, pero siguen mandando ellos. Porque mientras declamamos, la década parece nuestra, pero nos siguen matando.