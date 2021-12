La detección temprana, clave en el tratamiento del HPV

¿Sabías que más del 80% de los adultos sexualmente activos contraerán el HPV en algún momento de sus vidas? La mayoría de las infecciones por hpv desaparecen por si solas en dos años, pero en algunos casos pueden ser persistentes y generar lesiones pre cancerosas e incluso derivar en cáncer (1).

Con el objetivo de crear conciencia sobre la necesidad de la detección temprana de este virus que afecta a gran parte de la población, Roche lanzó la campaña ¡Hacete HPVER! a través de su página web (https://www.hacetehpver.com/) y en sus redes sociales, con toda la información sobre esta enfermedad que afecta a mujeres y hombres:

¿Cuánto sabes de HPV?

El contagio se produce por el contacto piel con piel entre las personas o durante las relaciones sexuales y pueden contraerlo desde jóvenes hasta adultos. El hpv puede afectar la piel, la zona de la boca, la zona genital o anal. Existen más de 200 tipos, pero poco más de cuarenta afectan la zona genital y se dividen en dos grupos (2):

1) Los hpv de bajo riesgo, que suelen asociarse a las lesiones benignas, como las verrugas y que no evolucionan a lesiones precancerosas o cáncer.

2) Los hpv de alto riesgo que pueden provocar la alteración de las células generando lesiones precancerosas, que con el tiempo pueden evolucionar y convertirse en un cáncer. El hpv 16 y el hpv 18 causan el 70% de los casos de cáncer de cuello uterino.

En la mayoría de los casos si uno se contagia no presenta síntomas evidentes y el sistema inmunológico se encarga de eliminar el virus de forma espontánea (3). Algunos hpv de bajo riesgo pueden producir verrugas en los genitales o en región anal que pueden tratarse -mediante medicamentos, criocirugía (uso del frío para eliminar el tejido enfermo), electrofulguración (uso del calor de la corriente eléctrica) o cirugía- y volver a aparecer si el sistema inmunológico de la persona no eliminó totalmente el virus. Pero en los casos de hpv de alto riesgo, si la infección persiste por muchos años puede causar lesiones en el cuello del útero que pueden evolucionar a cáncer de cuello uterino en las mujeres (4).

Formas de detección

Existen dos tipos de prueba para detectar el hpv: la prueba de Papanicolau (comúnmente llamado PAP) y el ensayo molecular para el Virus del Papiloma Humano. El PAP se trata de un examen sin anestesia, realizado por médicos y gratuito en los centros de salud y hospitales de todo el país. Tiene una sensibilidad del 55% para la detección de lesiones pre-cancerosas y cáncer. Se realiza en mujeres y hombres, y en el caso de las mujeres se recomienda hacerlo regularmente a partir de los 25 años (5) (6).

Mientras que el ensayo molecular para el virus del papiloma humano es una prueba que detecta la presencia de ADN del hpv. Existen distintas tecnologías y todas revelan la presencia de hpv de alto riesgo y algunas incluso identifican qué tipo o tipos de hpv se encuentran presentes en la muestra (6). La recolección de la muestra se realiza de forma idéntica al PAP, pero la misma se analiza con un instrumento de biología molecular en el laboratorio de análisis clínicos. Los ensayos moleculares cuentan con una sensibilidad de más del 90% para la detección de hpv de alto riesgo, por lo que no es necesario repetir la prueba anualmente en caso de tener un resultado negativo, sino que se puede repetir a los 3 o 5 años dependiendo del criterio clínico del ginecólogo o institución médica a cargo (7) (8).

Cómo prevenirlo

Una de las principales formas de prevención es la vacunación que puede proteger contra varios tipos de hpv. Estas brindan la mayor protección cuando se aplican antes de exponerse al virus, por eso es mejor que se apliquen antes de que las personas se vuelvan sexualmente activas. En la Argentina, la vacunación contra el hpv se realiza a los 11 años, es gratuita y obligatoria en el plan nacional de inmunizaciones. (9), (10) Para más información podés ingresar acá.

También el uso correcto de los condones de látex reduce en gran medida el contagio, aunque no elimina por completo la posibilidad de contraer o propagar el hpv (11). Por eso es tan importante la aplicación de vacunas en los chicos y chicas que inician la pubertad, además de los exámenes de detección temprana.

