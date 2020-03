Una doctora del Hospital Brigham and Womens de Boston, contó en primera persona el dolor de los pacientes lejos de su familia y morir en soledad Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

Una médica del sector de cuidados intensivos en Boston escribió una desgarradora carta en la que revela el modo en el que las víctimas de covid-19 atraviesan la enfermedad y en muchos casos, mueren en soledad.

Su nombre es Daniela J. Lamas y fue a partir de la publicación de su texto en The New York Times en el que sus palabras evidenciaron la mezcla de angustia y de impotencia que muchos profesionales de la salud viven día a día, propio de un difícil equilibrio entre su deber profesional y sus emociones personales frente al aislamiento que varios de sus pacientes tienen hasta el final de sus días.

Lejos de dar una solución, su testimonio en primera persona es la puerta a la realidad que hoy viven un gran número de médicos en todo el mundo.

La carta:

"Estoy en primera línea. No tengo ningún plan para esto"

Como médica de la UCI, estoy acostumbrada a dar malas noticias, pero no estaba preparada para esto.

Me detuve fuera de la habitación de mi paciente para mirarla por un momento. Se tumbó en la cama, atada a un ventilador por el tubo de traqueotomía en su cuello. Su esposo se sentó en una pequeña silla de plástico a su lado con la mano sobre su pierna, sonriendo a una tonta comedia que daban en la televisión. Dudé un momento. Y luego entré.

Tenía que decírselo. No había forma de suavizar el golpe. El hospital está cambiando sus reglas, dije. No más visitantes. Cuando salgan hoy, ambos deben decir adiós.

Vi que sus caras se movían. La respiración de mi paciente se aceleró y sonó la alarma de su ventilador. Su esposo rápidamente movió su mano hacia su hombro y su respiración se ralentizó. Las alarmas se silenciaron. Él sabía cómo calmarla. Había estado allí durante todo el proceso: hospitalizaciones por fibrosis quística, el trasplante, los episodios de rechazo. Cuando le quitamos la voz con el tubo de traqueotomía, él habló por ella.

Pero ahora, mientras ajustamos nuestros protocolos para proteger a nuestros pacientes de la amenaza de Covid-19, ella está sola. Aquí en mi hospital, como en tantos otros en todo el país, hemos desterrado a la mayoría de los visitantes. Es una decisión difícil que deja a nuestros pacientes sufrir por sus enfermedades en una versión médica de confinamiento solitario. Y estoy preocupada por ellos. Porque aquellos de nosotros en primera línea simplemente no tenemos un plan para esto.

El aislamiento es, por supuesto, aún más profundo para aquellos que están infectados o están siendo evaluados por coronavirus. Me hice cargo de uno de esos pacientes que se intubó cuando comenzó a toser sangre en el piso médico general. Estaba solo en su habitación, en FaceTime con su hija, cuando comenzó. Así que esa es la última imagen que tiene de su padre: en una pantalla de computadora temblorosa, manchada de sangre su bata de hospital. Le ofrezco actualizaciones por teléfono, pero la verdad es que no estoy seguro de cuándo podrá volver a verlo.

O incluso si ella podrá verlo. La imagen devastadora de las muertes solitarias de pacientes con coronavirus en Italia se cierne sobre todos nosotros. Una noche, hablando con una de las enfermeras practicantes en la nueva UCI Covid-19 de nuestro hospital, le pregunté qué era lo que más le preocupaba. "Los pacientes mueren solos", respondió ella rápidamente.

Un médico junto a ella asintió con tristeza. En un turno reciente, había intubado a un esposo y una esposa de edad avanzada, ambos con insuficiencia respiratoria grave por coronavirus. Su hija le preguntó si podía entrar a verlos. Aunque haremos excepciones para muchas visitas al final de la vida, en este caso, él tuvo que decir que no, todos vivían juntos, la hija tenía fiebre y, como resultado, podría arriesgarse a infectar a otros pacientes hospitalizados. Lo que significa que si sus padres mueren por esto, lo harán en habitaciones de hospital estériles separadas, lejos de cualquiera que los ame.

Por lo tanto, depende de nosotros, los trabajadores de la salud que están viendo a estos pacientes en primera línea, encontrar formas de mantener la conexión, equilibrar nuestro miedo con la ternura. Esto no será fácil. Me considero el tipo de médico que se sienta al lado de la cama, que sostiene una mano, que explica lo que está sucediendo lenta y suavemente incluso a mis pacientes intubados porque no puedo saber qué recordarán. Quiero ser el médico que siempre está dispuesto a pasar unos minutos adicionales a pesar de estar estresado o apurado.

Pero ese no es el tipo de médico que he sido en las últimas semanas. Porque no quiero pasar un momento más en la habitación de un paciente Covid-19 de lo que debo. Incluso con una máscara firmemente en su lugar, incluso con una bata y protección para los ojos, no quiero compartir el mismo aire. Entonces hago lo que tengo que hacer y luego me voy. No me tomo el tiempo de tranquilizar, de explicar, seguramente de no tomar una mano. La verdad es que tengo miedo.

En cuanto a mantener a las familias involucradas desde lejos, esto tampoco es fácil. La cantidad de llamadas telefónicas que debemos hacer se ha disparado, al igual que nuestro volumen de pacientes. Puedo sentir lo importante que son estas conversaciones, de la manera sin aliento que una hija contesta al teléfono cuando llamo, la forma en que un esposo me pide que hable despacio, por favor, para que pueda tomar notas. Pero el tiempo es corto. El pitido incesante de nuestros buscapersonas nos insta a desconectar el teléfono. Hablaremos de nuevo mañana, digo, y espero que sea cierto.

Esto no es suficiente. Si esta es nuestra nueva realidad, entonces debemos hacerlo mejor. En mi hospital, se están realizando esfuerzos para llevar un iPad al lado de la cama de cada paciente aislado para el coronavirus. También tendremos que practicar conversaciones difíciles, como dar noticias sobre el final de la vida por teléfono, sin depender del lenguaje corporal y el tacto y las expresiones faciales para transmitir el significado.

Como médicos de cuidados críticos, ahora entendemos que nuestros pacientes y sus familias llevan consigo cicatrices invisibles de su tiempo en la unidad de cuidados intensivos: ansiedad, depresión, estrés postraumático. Las palabras que usamos importan. Y sé que estamos sobrecargados de trabajo y tememos no tener el equipo que necesitamos para protegernos. Pero me preocupa que al menos encontremos alguna manera de mitigar el aislamiento abrumador que ha creado este virus, dejaremos una flota de pacientes heridos y sobrevivientes familiares a su paso.

Estaba pensando en todo esto mientras caminaba por el hospital camino a la unidad la mañana después de que mi paciente y su esposo se despidieron. La sala de espera familiar, a menudo tan llena que la gente tenía que sentarse en el suelo, estaba vacía. Nunca lo había visto así. Una taza de café sola en la mesa era la única señal de cómo habían estado las cosas el día anterior.

Entré en la unidad, me dirigí a la habitación de mi paciente. Ya estaba despierta, respirando rápidamente en el ventilador, con los ojos muy abiertos. Cuando me vio, comenzó a decir palabras. Su esposo habría podido entenderlo, pero sus labios se movieron rápidamente y no tenía idea de lo que estaba tratando de decir. Pronto se sintió frustrada. "Lo siento", le dije. Pero ella había terminado. Cerró los ojos y se volvió hacia la silla vacía al lado de su cama. Me disculpé una vez más y luego, cuando mi localizador me llamó por el pasillo, salí de la habitación y la dejé sola.