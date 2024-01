escuchar

En un mundo en constante cambio, la educación necesita asumir nuevos desafíos para acompañar el desarrollo profesional y personal de los estudiantes. La innovación en materia educativa es una demanda de las nuevas generaciones que requieren una formación de excelencia y, a la vez, flexible y cercana. En este contexto, la UCEMA presenta el primer Bachelor of Arts (BA - (Licenciatura en Artes Liberales y Ciencias) de la Argentina: una carrera específicamente diseñada para brindar una educación personalizada.

Incorporándose a una exitosa tradición del mundo anglosajón, esta carrera propone una educación libre e interdisciplinaria que prepara a los jóvenes para liderar un futuro volátil y no lineal. “El Bachelor of Arts es más que una nueva carrera, es un nuevo concepto que prepara a las personas para muchas carreras profesionales. Se dirige a estudiantes que buscan un saber amplio y profundo y saben que van a dejar su marca”, señala Jorge Streb, director de la carrera.

La iniciativa se dirige a alumnos con un perfil creativo y transformador que valoran la libertad para componer los diferentes módulos de sus estudios. Esta modalidad diseñada “a medida” por el estudiante permitirá enriquecer su carrera y orientarla según sus necesidades.

Los alumnos del Bachelor of Arts pueden combinar un Major en Analítica de Negocios con un Minor en Negocios Digitales y un segundo Minor en Marketing; o un Major en Ciencias Políticas con otro Major en Economía; o un Major en Ciencias Sociales con Minors en Relaciones Internaciones y Derecho.

Por otra parte, el Bachelor of Arts enfatiza las competencias básicas en las áreas de humanidades, ciencias exactas y naturales y ciencias sociales: tres pilares igualmente esenciales. A diferencia de otras opciones, le da la posibilidad al alumno de descubrir y elaborar sus elecciones vocacionales a lo largo de cada semestre, enfocándose en los clusters que desee. Hay que tener en cuenta que el mundo plantea un contexto no lineal y, por eso, es necesario educar bajo un concepto holístico para que los profesionales sean capaces de abordar problemas complejos que integren distintas vertientes del conocimiento.

En ese sentido, la Licenciatura en Artes Liberales y Ciencias de la UCEMA se define como una carrera que mira hacia el futuro. El graduado será un profesional con conocimientos de diversas disciplinas, creativo y capaz de liderar e innovar en cualquier organización adaptándose a los distintos procesos y contextos del mundo actual.

Algunos posibles Majors y Minors que ofrece el BA.

Un MBA a tu medida, la otra gran apuesta de la UCEMA

Siempre tras la innovación, la UCEMA presentó el año pasado una nueva modalidad de MBA. Se trata de la Maestría en Dirección de Empresas, el programa con mayor elegibilidad de contenidos del mercado argentino. La iniciativa propone que cada alumno elija el rumbo que tomará su MBA, según su carrera profesional y necesidades.

“Formamos líderes transformadores, que son los que el mundo necesita hoy con la incertidumbre en la que vivimos, porque es posible que en dos o tres años trabajemos todos en puestos o roles que aún no sabemos que existirán. Necesitamos líderes que puedan generar impacto en sus equipos, en sus empresas y que sean capaces de autogestionarse”, asegura Alejandra Falco, directora del MBA. Por eso este MBA está destinado a todos aquellos profesionales que no quieren estancarse, que no se conforman y que buscan nuevos desafíos.

UCEMA posee un equipo de profesores formados en las mejores universidades del mundo y de Argentina, con mucha experiencia y habilidad para potenciar el perfil de cada alumno.

De esta manera, la UCEMA propone un plan de estudios flexible para el MBA, compuesto por un 50% de materias obligatorias y un 50% de electivas. Desde el primer día, el alumno puede elegir qué materias desea cursar en sintonía con el lema y ADN de la universidad: “Elegí quién querés ser”.

Las materias electivas de este MBA se actualizan permanentemente y la UCEMA permite que sus alumnos las cursen gratuitamente de por vida, un diferencial respecto de otras escuelas de negocios. “Es de esta manera que nosotros les aseguramos a los graduados del MBA su formación profesional y actualización continua a lo largo de toda su vida profesional, sin costo adicional”, menciona Falco. Los clusters están pensados bajo las siguientes temáticas: Transformación Digital, Liderazgo Transformacional, Pensamiento Innovador, Economía y Fianzas, Desafíos Globales, General Management, y Estrategia.

Para llevar adelante el desafío de una educación innovadora tanto para el BA en el segmento de grado, como para el MBA en posgrado, UCEMA posee un equipo de profesores formados en las mejores universidades del mundo y de Argentina, con mucha experiencia y habilidad para potenciar el perfil de cada alumno. Además, ofrece distintas opciones para la internacionalización a partir de intercambios en el exterior.

“Desde una nueva mirada, pero siempre siendo coherentes con quienes somos, ambas propuestas, tanto en grado como en posgrado buscan promover una educación que pone la mirada en el futuro y que le da sentido a todo lo que UCEMA es como Universidad: un lugar que forma profesionales, que bajo el valor de la libertad responsable, hacen de este mundo un lugar más libre, próspero y justo”, concluye Antonio Marin, Vicerrector de la UCEMA.

