La estufa del hotel estaba tan caliente que le dejó una marca de por vida en la piel: “Se podía freír un huevo”

Una mujer realizó una insólita denuncia contra un hotel de Inglaterra porque se quemó la espalda con un radiador “tan caliente como para freír un huevo” y quedó “marcada de por vida”.

Briony Anne acusó al hotel Best Western Pastures, donde estaba alojada, porque lo considera responsable de la quemadura que sufrió por accidente. El episodio sucedió el pasado 16 de marzo, pero se viralizó en las redes sociales en las ultimas horas porque la mujer, indignada por la falta de empatía de los encargados del lugar, hizo la denuncia.

Briony, de 25 años, que estaba alojada ahí por cuestiones laborales, aseguró que el contacto con la calefacción le provocó quemaduras de segundo grado en su espalda, tan graves, que seguramente le quedarán cicatrices de por vida.

La mujer contó cómo fue el desafortunado incidente. Briony acababa de salir de la ducha y se agachó para secarse los pies, con tanta mala suerte que sin darse cuenta, tocó la estufa y a pesar de que fue un contacto de solo un segundo, sufrió una quemadura de gravedad.

“Me incliné y presioné mi espalda contra el radiador por accidente. Aunque fue una fracción de segundo, mi piel se pegó contra él y me dolió de inmediato. Estaba apurada y no lo mencioné cuando me fui. Pero cuando llegué a casa, miré la quemadura y comencé a llorar. Así que volví al hotel pero me dijeron que no había un gerente disponible para atender mi reclamo”, aseguró.

La mujer terminó muy indignada con la actitud del personal del establecimiento y por las condiciones del mismo. Además, afirmó que las habitaciones no estaban preparadas para recibir a ningún niño. “Tranquilamente en el radiador se podría freír un huevo o cocinar un bife”, indicó.

“Hacía mucho más que calor, hacía un calor abrasador, no hace falta que el radiador esté tan caliente para secar las toallas”, se quejó.

Briony contó que a causa de las quemaduras todavía no pudo bañarse porque le arde mucho y sostuvo que pronto irá de nuevo al médico ya que le es imposible tener una vida normal porque que su piel “está en agonía”.

A pesar de que se comunicó en varias ocasiones, la mujer todavía no obtuvo una respuesta por parte del hotel. Aunque desde el sector de mantenimiento del lugar, le manifestaron que el radiador tenía la temperatura estándar.

