La estufa no se toca

Vaya presión la que tiene el otoño, cuya responsabilidad es meter los primeros fríos para descolgar rápido al verano pero sin pasarse de la raya como para meternos en amaneceres invernales. Ofrecer mañanas algo frescas pero con tarde de calor suave, como para andar en remera pero sin transpirar y noches como para taparse pero sin necesidad de recurrir a la calefacción. Es así que ayer inauguramos una hilera de seis días seguidos con ascenso de temperaturas después de las mínimas bajas de comienzo de semana, hasta el próximo lunes inclusive la estufa y el caloventor ni se tocan y solo los friolentos podrían acudir en su ayuda para algunas horas recién a fines de la semana que viene. El horno no está para bollos en materia energética por lo que celebramos esta gentileza del “calorcito” de estos días, condiciones que se mantendrán para el sábado y domingo para todos aquellos que quieran disfrutar las últimas tardes de fin de semana con temperaturas templadas.

Jueves: tarde con pinceladas veraniegas

Sigue la promoción de cielo mayormente despejado en el estuario en una mañana muy agradable que acusa toda la circulación de viento norte del día anterior mostrando 16°C de mínima, nada mal para una semana que empezó con 5°C de piso térmico en el conurbano y 9°C en la capital. El sol y el descenso de aire caliente moldearán una tarde con matices veraniegos con el mercurio rebasando cómodamente los 28°C, así que no exagere con el abrigo matinal porque iremos hacia una tarde de remera. Habrá que sacarle una manta a la cama porque los registros nocturnos también suben con 20°C a la hora de irnos al sobre.

Viernes: sigue la calma

Se corta la racha de cielo limpio con el arribo de nubosidad favorecida por el viento que ahora soplará desde el este. La veleta se dirimirá toda la jornada entre este y noreste, por lo que sin tanto sol ni tanto descenso de aire caliente, el termómetro se desanimará un poco recortándose en 26°C vespertinos, que igual sigue enmarcándose en las tardes templadas. La noche conserva la estabilidad y la temperatura agradable para los que quieran salir.

Sábado: tarde de sol y calor suave

El sábado repetirá la circulación de aire templado, de manera leve, por lo que anexará otra jornada más a la hilera de días sin frío y mucho sol. Se espera una mínima apenas fresca con el mercurio largando desde 15°C. Será la mejor jornada del fin de semana para planificar actividad al aire libre con cielo ligeramente nublado, poco viento y otra tarde cálida con el termómetro llegando hasta 26°C. La noche mostraría más nubosidad sin correr riesgo de precipitaciones.

Domingo: inestable pero aguanta

El domingo tendrá un sobrevuelo de nubarrones intermitente. En las cuentas los algoritmos dicen que nuestra columna aguanta y no llueve pero alguna precipitación cortita o alguna llovizna esporádica no desentonarían durante la mañana. Al mediodía se podría sacar la mesa afuera aunque no se espera mucho sol, la tarde seguiría con cielo mayormente nublado con otra máxima cálida de 27°C. La noche nos devuelve la inestabilidad después del dominio de las altas presiones y sus cielos despejados de comienzos de semana. Si bien los modelos no se ponen de acuerdo, el más pesimista da baja probabilidad de precipitaciones por lo que hay posibilidades que la noche no quede en riesgo, aunque no nos sobra nada.

Spoiler alert

Malas noticias para los friolentos, la semana que viene mostraría varios días seguidos con viento desde el sur lo que podría darnos alguna probabilidad de lluvias para el lunes y martes. Las máximas caerán hasta 20°C pero las mínimas no romperían el piso de los 10°C, recién la mañana del jueves mostraría registros invernales. Si bien no se trata de valores muy fríos es un descenso de temperatura importante con respecto a las tardes cálidas de la actual semana.

Eso es todo, amigos. Aprovechen la oferta de temperatura del día de hoy porque no quedarán muchas posibilidades por delante de tardes post veraniegas. A la hora de planificar actividad para el fin de semana recuerden que tendremos un mejor sábado que domingo. Aprovechen estos días porque a partir del martes el otoño revalidará su título a puro nubarrón y viento frío.

Hasta la semana que viene

@JopoAngeli