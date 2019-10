La felicidad de Tití Fernández por el fallo sobre ART - Fuente: El Destape Radio 10:31

11 de octubre de 2019

Tití Fernández se mostró feliz ante la decisión de un juez en declarar inconstitucional la reducción del monto de los resarcimientos por accidentes de trabajo. El presidente Mauricio Macri había lanzado a fines de septiembre un Decreto de Necesidad y Urgencia para modificar las condiciones para el cálculo del monto de las indemnizaciones por incapacidad laboral definitiva o muerte de un trabajador.

El periodista deportivo había sufrido afecciones cardíacas en Brasil tras la muerte de su hija mientras realizaba la cobertura del Mundial 2014 y por esto reclamaba a Experta ART SA y a Galeno ART una indemnización.

"Estoy muy feliz por este fallo porque puede beneficiar a mucha gente que la está pasando mal", aseguró al conocer la decisión final del juez Alejandro Segura. En comunicación con El Destape Radio, Tití Fernández dijo que jamás había especulado con la muerte de su hija, tal como "varios portales hablaban".

Y además, explicó los motivos por los que había hecho la demanda: "Cuando iniciamos el juicio laboral, porque me di por despedido, mi abogado me dijo que también teníamos que apuntar a la ART. Yo me di por despedido de TyC Sports luego del escándalo de la FIFA. Torneos empezó como una familia pero luego fueron vendiendo partes y no sabés para quien trabajás".

Siguiendo la línea deportiva, habló de su vocación periodística y su relación con el mundo deportivo: "Sueño con un partido de despedida, porque a mí me sacaron por la ventana. Solo quiero despedirme de los futbolistas, técnicos, dirigentes y la gente. Me gustaría un River-Boca para despedirme. Me merezco mi propio homenaje. No fui a la comunión de mi hija porque tenía un River-Boca".