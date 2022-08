La historia de Fauziyah Adegeye, la aclamada maestra de primaria que usa TikTok para llegar a sus alumnos

Fauziyah Adegeye, conocida como Maestra Sade, es una profesora de primaria de Nigeria que supo aprovechar la tecnología para aplicarla a sus estudiantes. La mujer se ha vuelto muy popular en TikTok al ofrecer una experiencia distinta a la hora de enseñar.

“Soy maestra por las vidas que quiero tocar, por eso hago esta labor docente”, comentó la profesora que fue premiada al Mérito al Mejor Docente del estado de Lagos, en 2021. Incluso ganó un auto nuevo por su duro trabajo, el cual lo compartió en Instagram. “A Dios sea la gloria. El mejor maestro de escuela primaria en el estado de Lagos. Muchas gracias a todos, por su amor y apoyo”, escribió.

“He estado enseñando durante más de 20 años, cuando el video se volvió viral, me endulzó y estoy muy feliz porque no me lo esperaba. No es lo que acabo de empezar a hacer, he estado haciendo videos desde entonces, publicando videos en internet”, contó en conversación con BBC. “Me empecé a desmotivar hace más de tres años porque descubrí que la mayoría de los alumnos de mi clase provienen de un entorno bajo y algunos de ellos ayudan en el hogar, algunos de ellos consideran abandonar la escuela”, confesó.

Fue premiada con un auto por su aptitudes docentes. Fuente: Instagram

La historia de Sade tiene altibajos desde que decidió dejar la escuela en la secundaria: “Fui a aprender sastrería y me convertí en diseñadora de moda. Tenía mi tienda y estuve allí por un tiempo hasta que conocí a mi novio y ahora a mi esposo. Creo que él pudo ver mi vocación, me dijo lo que no vi en mí misma. Sintió que había algo en mí que no debería simplemente ser enterrado. Se encargó de enviarme de vuelta a la escuela. Tuve que empezar desde cero. Y aquí estoy hoy”, concluyó.

Festejó que había aprobado la materia, pero una llamada del profesor la dejó atónita: “Dejará la carrera”

Una joven llamada Carla, celebraba las fiestas de San Fermín, en España, junto a un grupo de amigos, cuando le llegó la nota satisfactoria de una materia y comenzó a saltar y gritar de alegría. Según le dijo su maestro, había pasado con un cinco un examen de recuperación de la Universidad Complutense de Madrid, por lo que no pudo aguantar la felicidad a pesar de que estaba en medio de una celebración colectiva.

Aunque la celebración le duró hasta el día siguiente cuando el profesor la llamó e hizo nuevamente la revisión del examen, con ella al teléfono, para finalmente concluir que su calificación había sido un 4,85 y no un cinco. Así que por algunas décimas reprobó esa materia. No tuvo otra opción más que seguir con la fiesta y consideró que incluso ahora tenía más motivos para “ahogarse en alcohol”, según dijeron ella y su amiga en el clip que se volvió viral, con la descripción: “A veces no hay final feliz”.

“Carla dejará la carrera, pero no la fiesta”, fue la descripción del último fragmento de la grabación. Allí se ve a la joven disfrutar de la canción “Callaíta”, de Bad Bunny, mientras parece haber olvidado aunque sea por un instante la pésima preocupación que sintió por haber reprobado.