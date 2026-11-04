La leyenda detrás de los cuervos de la Torre de Londres que preocupa a los ingleses y que podría determinar el fin de la monarquía

En el corazón de Londres, una de las fortalezas más emblemáticas del Reino Unido esconde una historia que atemoriza a los ciudadanos hace siglos. Se trata de la leyenda de los cuervos de la Torre de Londres, una creencia que sostiene que, si estas aves abandonan definitivamente el lugar, no solo se derrumbará el histórico edificio, sino que también caerá la monarquía británica.

La transmisión de este relato habría comenzado durante el reinado de Carlos II de Inglaterra, quien gobernó durante el siglo XVII. El monarca habría recibido una dura advertencia: “Si los cuervos se van de la Torre, el reino caerá”. Ante semejante presagio se dice que el rey ordenó mantener al menos seis cuervos dentro del recinto, una cantidad que continúa siendo considerada fundamental para preservar la tradición.

Los cuervos de la Torre de Londres son uno de los símbolos más importantes del reinado (Foto: Pexels)

A su vez, cada uno de los cuervos debía tener un nombre para ser reconocido de los demás. Como servicio a estos animales, el reino paga su cuidado y alimentación. Quien se encuentra a su total disposición es el Ravenmaster (Maestro de los Cuervos), un integrante de los guardianes ceremoniales de la Torre, conocidos como Yeoman Warders. Su tarea consiste en supervisar la salud de las aves, mantener sus espacios y garantizar que continúen formando parte de la vida cotidiana de la fortaleza.

Actualmente, los cuervos que viven en el lugar son Harris, Jubilee, Poppy, Edgar, Georgie, Chaos, Henry y Poe. Según explica el portal oficial Historic Royal Palaces, el Ravenmaster, una de las tareas del Ravenmaster es evitar que las aves escapen en su adultez, por lo que les recorta algunas de las plumas primarias y secundarias de vuelo. Esta técnica genera que no puedan alcanzar gran altura y siempre se mantengan en los alrededores de la edificación.

La historia de los cuervos de la Torre de Londres

Como puede suceder en cualquier trabajo, algunos de estos animales no supieron cumplir las normas en el pasado y se escaparon, mientras que otros incluso debieron ser despedidos de su cargo. El cuervo Munin voló a Greenwich y, tras siete días, un ciudadano atento lo devolvió. El cuervo George fue despedido por comerse antenas de televisión, y al cuervo Grog se le vio por última vez frente a un pub del East End.