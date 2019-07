La manera de pasar películas en el avión de este pasajero escandalizó las redes

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de julio de 2019 • 12:31

Hay muchas cosas que una persona podría hacer en casa mientras mira la televisión pero que no haría en público. Por ejemplo, si se está recostado en el sofá y el control remoto está demasiado lejos, se puede usar los pies para acercarlo, o incluso, si se es lo suficientemente ágil, hasta se puede cambiar de canal. Pero eso generalmente ocurriría en la vida privada y como resultado evidente de una combinación de necesidad y aburrimiento.

Sin embargo, las imágenes que se viralizaron en las redes sociales de un pasajero usando sus pies para operar la pantalla de entretenimiento en vuelo escandalizaron a los usuarios.

Al publicar el breve clip en Twitter, la autora Alafair Burke dijo: "Mi amiga que no tiene Twitter lo envió desde su vuelo". Después aclaró: "A él solo le gusta ver la televisión con los pies descalzos".

La asquerosa manera de pasar películas en el avión de este pasajero te va a escandalizar

Video

Al verlo, un usuario escribió: "¡Ugh! ¿Por qué las azafatas de vuelo no pueden decirle nada? Cada aerolínea tiene un código de vestimenta y se requieren ZAPATOS en (¿casi?) todas las aerolíneas. No. Solo no".

Otro comentó: "Recordar que los humanos son en realidad solo un grupo de malditos animales ...". Y: "Bruto. Los aviones realmente no se limpian bien, la alfombra está llena de materia fecal y vómitos de bebés. Espero que lo disfruten con los pies descalzos", escribió un tercer usuario.

Un cuarto seguidor sorprendido dijo: "Esta es la cosa más perturbadora que he visto en Twitter". Otro agregó: "Realmente desprecio a las personas que limpian todo como quisquilloso y demasiado preocupado por la exposición a gérmenes que es tanto inevitable como necesario. Y ahora, viendo esto, me doy cuenta de lo equivocado que he estado".

Pero no todos estaban tan ofendidos por la forma única de cambiar de canal del misterioso pasajero; algunos lo apoyaron. En su defensa, una persona dijo: "Ustedes, tontos, creen que sus dedos son más higiénicos que sus pies. Este ser humano estaba en un aeropuerto, ninguno está limpio".