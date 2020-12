Alejandro Gorenstein Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de diciembre de 2020 • 00:07

¿Quién se animaría a ir a vivir a una mansión que dicen que está embrujada, que hace más de 80 años se encuentra abandonada y en la que su propietario, un multimillonario, falleció de un infarto durante la primera noche en habitar su nueva vivienda?

Leyenda, mito, misterio, brujas, magia negra. Cualquiera de estos adjetivos, o todos juntos, podrían describir a Carleton Villa, una magnífica construcción del siglo XIX que fue edificada en una paradisíaca isla en la frontera entre EEUU y Canadá.

Una mansión en medio de un paraíso natural

Thousand Islands es un paraíso natural no muy conocido conformado por más de 1.800 islas en las que se pueden ver, encontrar y admirar varias de las viviendas más lujosas y extravagantes de ambos países.

Además, durante varios años Thousand Islands fue uno de los sitios predilectos para pasar las vacaciones que escogieron una gran cantidad de norteamericanos, vinculados a la industria de mediados del siglo XX, el lugar ideal para disfrutar y gastar su fortuna.

Thousand Islands, donde se encuentra la mansión, es un paraíso natural no muy conocido conformado por más de 1.800 islas

Sin embargo, lo que no se conoce demasiado es qué fue lo que ocurrió en esta mansión de casi tres hectáreas, nueve dormitorios, varias fuentes de agua estilo clásico y un pequeño puerto privado, entre otros lujos.

¿Qué más podía pedir William Wyckoff, que había dedicado su vida laboral a impulsar la industria de las máquinas de escribir, cuando en 1890 se terminó de edificar su mansión? Parecía tenerlo todo. Este multimillonario estaba cumpliendo el sueño de vivir en la majestuosa vivienda que él mismo había diseñado.

Sin embargo, cuenta la leyenda que Wyckoff falleció la primera noche que pasó en esta mansión, al borde del mar, como consecuencia de un infarto. De no creer.

Su última tasación fue de 495.000 dólares, pero todavía no habrían aparecido interesados.

¿Realidad o estrategia publicitaria?

Sus descendientes apenas pudieron disfrutar de esta vivienda unos años más ya que a raíz de la crisis de 1929 perdieron la propiedad que pasó a manos de General Electric, con la intención de usarlo como lugar de retiro para los directivos de la compañía, pero tampoco salió adelante cuando justo estalló la Segunda Guerra Mundial, según cuenta el diario español ABC.

Otra versión, en cambio, relata que en realidad la leyenda podría haberse tratado de una extraña estrategia publicitaria que los actuales propietarios se encargaron de difundir. Una decisión que no les habría traído buenos dividendos.

Mito o realidad, ese trágico suceso hizo que sus descendientes como así también los siguientes propietarios no se animaron a pasar mucho tiempo en la mansión ¿embrujada? por lo que desde 1927 nadie la ocupó.

La mansión se construyó en 1890

A la venta

Los actuales propietarios de la casa viven muy cerca de la propiedad abandonada, pero tampoco se animaron a probar suerte o a jugar con el destino y nunca se instalaron en Carleton Villa.

Por esa razón decidieron ponerla a la venta entre 2012 y 2015, aunque durante ese lapso la propiedad no fue adquirida y siguió perteneciendo a los mismos dueños. Sin embargo, no se dieron por vencidos y en 2019 volvieron a colocarle el cartel de venta. Su última tasación fue de 495.000 dólares, pero todavía no habrían aparecido interesados. ¿Será porque su dueño falleció ahí durante esa primera noche? ¿Pesará la leyenda sobre que la casa estaría embrujada o simplemente no darían las cuentas ya que se estima que los nuevos propietarios deberían invertir unos 10 millones de dólares extras para ponerla de pié?