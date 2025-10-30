La marca líder de pisos que da un salto al diseño integral con sus nuevos revestimientos naturales

Es el sueño de los interioristas por fin cumplido: la marca que desde hace 25 años viene llevando los proyectos más exigentes a otro nivel con los mejores pisos del mercado da un paso decisivo en su evolución y presenta una nueva línea de revestimientos naturales.

Hablamos de Patagonia Flooring, que hoy amplía su universo más allá del suelo para decir presente en muros, superficies y espacios integrales, manteniendo su inconfundible lenguaje de calidez, textura y autenticidad.

Se trata de una nueva línea de revestimientos naturales que incluye soluciones acústicas y térmicas para paredes, techos y pisos en placas de gran formato con acabados en mármoles y cementicios.

Piso: Roble labrado natural3/4 x 8¨. Revestimiento: Roble Winter grey ¾ x 8¨. Revestimiento Slim Fusion Natural.

Estos productos son en sí mismos toda una declaración de principios: un paso hacia un futuro donde la belleza y la conciencia ambiental coexisten en perfecta armonía.

Deck Fusion Snow. Espacio 20. Mike Outdoor. CASA FOA 2025 Robinson Wdoviak

“Ya no somos solamente una empresa de pisos de madera: nos presentamos como una compañía que transforma espacios desde la naturaleza”, expresan desde Patagonia Flooring para resumir el espíritu de esta nueva etapa en la historia del diseño natural. Un lanzamiento que consolida a la marca en el mundo del real estate y el diseño arquitectónico de vanguardia.

Piso: Marble Antislip Beige. Revestimiento: Multiestrato Velo Blanco ¾ x 8 Espacio 31. Estudio Luen. CASA FOA 2025 Robinson Wdoviak

Revestimiento: Marble Rose Gold. Piso y techo: Composite Honey. Espacio 17. Dis. Aylen Salgado by Patagonia Flooring. CASA FOA 2025.

Nuevos territorios del diseño

Sin renunciar a la esencia de la madera, los nuevos productos de Patagonia Flooring se inspiran en la fuerza siempre característica de la piedra. Cada superficie combina la textura de los materiales pétreos con la practicidad de instalación y calidez de la madera compuesta, lo que logra una estética única: elegante, moderna y sensorial.

Revestimiento Acoustic Flex Natutal, piso Roble Labrado Natural ¾ x 11, Fibrex Proa Natural. Espacio 31. Amitranoasiociados By Patagonia Flooring. CASA FOA 2025.

Estos revestimientos naturales no solo aportan diseño: también optimizan el confort térmico y acústico y responden a las nuevas demandas de la arquitectura sustentable. Así la marca vuelve a marcar tendencia con una propuesta que une tecnología, naturaleza y arte en cada detalle.

Antislip Black, piso Composite Black, revestimiento Marble Grey Pearl. Espacio 31. Amitranoasiociados By Patagonia Flooring. CASA FOA 2025.

Patagonia Flooring mantiene su histórico compromiso con el medioambiente al utilizar materias primas que provienen de bosques gestionados de manera responsable y cuentan con certificación FSC® (Forest Stewardship Council), lo que garantiza un ciclo de producción ético y sustentable.

Así, la empresa demuestra una vez más que innovar no es cambiar de rumbo, sino mantener el alma y elevar la experiencia del espacio hacia nuevos territorios del diseño.

